Gf, Beatrice balla dopo la morte del padre e Giselda commenta velenosa: "Fino a ieri la scena strappalacrime"

Beatrice Luzzi sta vivendo il momento più doloroso della sua vita, ma ha scelto di farlo nella Casa del Grande Fratello. L'attrice ha perso il papà da pochi giorni e dopo i funerali ha deciso di rientrare nel loft di Cinecittà e andare avanti. L'umore non è ovviamente dei migliori, ma tra alti e bassi riesce a reagire, o quantomeno ci prova.

Fondamentali i suoi compagni d'avventura, che non la lasciano un attimo sola e cercano di farla distrarre, come l'altra sera. Qualche critica da fuori su come sta vivendo il lutto non manca e a farla non è soltanto il pubblico. Giselda Torresan - eliminata ormai due mesi fa dal gioco - ha commentato velenosamente un video postato sul profilo Instagram del programma in cui si vede Beatrice che balla con Stefano. "E pensare che fino al giorno prima aveva messo su una scenetta strappalacrime", ha scritto Torresan.

Molti i commenti negativi su questo post in difesa di Beatrice Luzzi. Una utente si lamenta del fatto che nessuno "si deve permettere di giudicare di come una persona elabora un lutto", ed è solo una delle tante voci simili.