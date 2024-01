Grande Fratello, Alfonso Signorini parla di Beatrice: "Cosa mi ha detto prima dei funerali del padre"

Ore 21:38 dell'8 gennaio 2024. Su Canale 5 inizia una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini che, emozionato, saluta tutti: "Devo fare di nuovo gli auguri di buon anno a tutti. Devo scusami perché stasera sono molto maleducato, non ho allacciato la giacca perché purtroppo non ci sto dentro. Ho mangiato troppo", ha esordito scherzando.

"È accaduto di tutto, tra cui la scomparsa del papà di Beatrice. Credo che Beatrice già fosse preparata, ma non lo si è mai quando scompare un genitore. Naturalmente il televoto è stato annullato e tutti coloro che hanno inviato un sms saranno rimborsati. In questi giorni molti mi hanno scritto chiedendomi cosa avesse intenzione di fare Beatrice. Lei ha passato momenti decisamente difficili proprio su questa decisione: se rientrare nella Casa oppure no. Era molto combattuta, l'ho sentita prima del funerale".

Signorini ha aggiunto: "Lo dobbiamo dire. Alcuni hanno detto che non esiste più il gioco di una volta in cui i concorrenti erano isolati in una bolla. A parte che davanti ad un evento del genere non possiamo privare il concorrente di tornare in famiglia e se il concorrente decide di ritornare, può farlo. Questo programma ormai dura 6 mesi e in 6 mesi, nella vita, può succedere di tutto. Abbiamo avuto casi analoghi: Spinalbese ricoverato 14 giorni, anche altri concorrenti erano usciti e poi rientrati”.

La prima inquadratura di Beatrice nel confessionale

Poi si collega con la Casa: “In Casa non c’è nessuno, non sanno niente. Ora è il momento di far rientrare lei, Beatrice”. Parte il collegamento. C’è Beatrice in confessionale. “Prima cosa: come stai?”, dice Signorini. “Io ti abbraccio forte e lo sai. Ho spiegato al pubblico che la tua decisione è stata particolarmente discussa tra te e te”. Visibilmente provata, la concorrente prende la parola e riesce a dire solo poche parole. Signorini assicura che tornerà presto da lei. Bonamici commenta: “Mi ero già data una risposta, pensavo che con la sua forza.. mi ero ricordata cosa aveva detto lei quando era uscita per visitare il padre. Mi ero fatta questa idea. Io spero di vederla ritornare forte come sempre ma anche più pacificata evrso la Casa”.