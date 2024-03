Grande Fratello, Beatrice Luzzi confessa: "Ecco da quanti anni sono casta". Il video

In alto il video con Beatrice Luzzi protagonista

È trascorsa già da un po' la mezzanotte quando Beatrice Luzzi, al Grande Fratello, si lascia andare ad alcune riflessioni personali su di sé e sul rapporto con Giuseppe Garibaldi. I due, infatti, a inizio reality erano stati molto vicini. Ma poi si erano allontanati, riavvicinandosi quindi dopo il rientro in Casa di Giuseppe, a seguito di alcuni suoi problemi di salute. E ora? Sembrano di nuovo lontani, ma non totalmente. Interpellata da Alfonso Signorini, Luzzi ha parlato così.

Il discorso di Beatrice Luzzi

"In Casa non ci ascoltano, perché c'è una cosa rimasta in sospeso. Ma non voglio parlare del passato, vienimi incontro. Si tratta del tuo rapporto con Giuseppe perché secondo me c'è un bene profondo che vi lega", dice Signorin prima di mandare in onda un filmato in cui l'uomo parla di Beatrice e dice: "Questo avvicinamento ci sarebbe voluto tempo fa. Anzi, non ci voleva il distacco. Il sentimento non è mai svanito. Non è che mi piace, ma il problema è che non posso fare niente".

Seduta, in confessionale. l'attrice di Vivere ha affermato: "In questo momento il mio cuore mi dice che non si può fare. Sicuramente c'è qualcosa, non lo nego. Ma la sua lettura delle cose è sempre molto distante dalla mia. Che ci fosse qualcosa è indubbio, ma tornando indietro sarei molto più prudente. C'è proprio una distanza come matrice, ci vorebbero anni per trovare un punto d'incontro".

"Ho sempre avuto un'attrazione..", la confessione dell'attrice

"La cosa vermanete interessante, al di là del Grande Fratello, è che una donna come te.. fosse stato un incontro fuori dalle telecamere, cosa sarebbe accaduto? Secondo me una come te subisce il fascino di uno come Giuseppe", domanda Signorini. "Se lo chiedi alla mia mamma, ti fa un elenco.. io sono stata a lungo fidanzata con un calabrese, si chiama Gaspare. Aveva 20 anni più di me e mi ha dato tantissimo. Mi ha stravolto gli schemi. Io ho sempre avuto un'attrazione per le persone molto diverse da me".

Quindi Luzzi ha concluso con una rivelazione: "Io purtroppo - o per fortuna - ho detto a Giuseppe che fuori da qua non reggava: lui è giovane e io ho una famiglia. Le due cose non erano compatibili. Da lì lui si è fatto molti dubbi sulla mia sincerità e questo non l'ho mai perdonato. Fuori dal Grande Fratello? Io vengo da 5-6 anni di castità. Sono tuttora casta, da tanti anni. Da quando ci siamo lasciati con Alessandro (ex marito, ndr) non ho avuto più flirt. Non posso permettermi una storia del genere. Di scambi ne ho avuti tanti, adesso avrei bisogno di una persona che ragiona a 360 gradi. Proprio come te (Alfonso, ndr)".