GF, "Beatrice Luzzi rivela che un concorrente ha avuto un'erezione mentre ballava con lei". Chi potrebbe essere

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, per l'edizione condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. C'è attesa per la diretta di stasera, 13 novembre, che vede al televoto Ciro, Jill e Giuseppe Garibaldi. Per Mughini ci sarà una sorpresa ma anche per Mirko, che incontrerà l'ex fidanzata Perla. Ma le dinamiche non finiscono qui. Ce ne sono alcune, piccanti, nate da frasi dette a bassa voce, all'orecchio. È il caso di Beatrice Luzzi, una delle protaogniste indiscusse di questa edizione. L'attrice romana, infatti, si è lasciata andare ad una rivelazione 'hot', così come riportato da FQMagazine. Cosa ha detto?

La rivelazione piccante di Beatrice Luzzi

Pare, e sottolineiamo pare, che Luzzi abbia riferito che un concorrente della Casa avrebbe avuto una erezione mentre ballava con lei. "Quando io ballai con lui.. successe..", dice Luzzi all'orecchio di Vittorio, mentre sono seduti a tavola. Lui annuisce, evidenemente ha capito. Lei allora prova ad essere un po' più esplicita, ma senza uscire totalmente allo scoperto: "Succcesse una cosa.. prova a indovinare senza dirlo". "Posso immaginare - risponde lui ridendo -. L'immaginazione non ha limiti ma le parole sì".

"Se lo tiro fuori e il video lo comprova, si rovinano famiglie", afferma lei. Di chi si tratta? In tanti hanno commentato il filmato pubblicato su Twitter dall'account di una fan del programma: c'è chi fa il nome di Paolo Masella e chi quello di Alex Schwazer. Sarà stato davvero uno dei due? E soprattutto: è avvenuto veramente tutto questo? Non resta che attendere la puntata di stasera, dove potrebbe accadere che Signorini voglia approfondire l'argomento.