Gf, cosa è successo a Beatrice Luzzi: un collaboratore racconta tutto

L'uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello ha colto di sorpresa i suoi compagni d'avventura e il pubblico. Nel loft di Cinecittà - così come sui social - ci si chiede da due giorni cosa possa essere successo all'attrice, che ha dovuto lasciare il reality per motivi personali.

"Ho parlato con loro in confessionale. Mi hanno detto di pensare come ci fosse una persona in meno, anche per la coreografia. Dobbiamo fare tutto pensando che lei non c'è. Anche il balletto va rifatto perché lei non ci sarà". Queste le parole che Letizia Petris ha riportato al resto del gruppo dopo aver parlato con gli autori in confessionale. L'ipotesi che Beatrice possa presto rientrare, dunque, resta avvolta nel mistero, anche se un suo collaboratore ha detto qualcosa in più su X, rispondendo ad alcuni fan preoccupati: "Per il momento si trova chiusa in un albergo e ovviamente non può vedere né sentire nessuno. Siamo altamente fiduciosi che possa rientrare al Grande Fratello, ma non sappiamo quando". Nessuna dichiarazione sui motivi che l'hanno costretta a lasciare temporaneamente il programma, ma pare abbastanza certo che rientrerà e questo fa pensare che non sia accaduto nulla di grave.

L'avventura di Beatrice Luzzi nel reality di Canale 5 non sarebbe quindi finita qui, per la gioia degli amici che l'aspettano in Casa ma soprattutto del pubblico, già nostalgico delle dinamiche più frizzantine create dall'attrice romana. Diciamo la verità, la mancanza di Beatrice si sente, eccome.