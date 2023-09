Beatrice Luzzi, tutti contro di lei: "È intoccabile", si accendono gli animi nella casa del Grande Fratello

Non sono trascorse neanche due settimane dall'inizio e, nonostante gli ascolti non proprio soddisfacenti, il cast del Grande Fratello comincia a far parlare di sé. Che sia per motivi più delicati, come nel caso di Alex Schwazer, oppure più frizzanti e, se vogliamo divertenti, come in quello di Beatrice Luzzi. L'attrice e autrice televisiva romana, tra i concorrenti della nuova edizione del reality con Alfonsi Signorini conduttore e Cesara Buonamici, è sicuramente tra i caratteri che più stanno facendo parlare. Diretta, talvolta pungente, con il suo carattere non è esattamente benvoluta da tutti. Sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà.

Per il momento rimaniamo tra le mura della casa più spiata d'Italia. Proprio qui, infatti, si è già consumata una delle prime liti: Beatrice "contro" Rosy Chin. Due donne forti, che si apprestano a diventare tra le protagoniste più caratterizzanti di questa nuova edizione del GF. Ma non solo. Anche Anita e Letizia non hanno speso belle parole per Beatrice: "Io le ho detto che ha dei modi un po' taglienti e invece lei dice che non è vero. Comunque con lei uno dice di smetterla, io smetto pure ma lei invece continua. Stamattina le ho detto 'basta', voglio proprio vedere se sarà così - ha detto Anita -. Lei dice che non parla quando vuole confrontarsi, invece bisogna parlare".

Letizia, invece, ha commentato: "Questo è proprio quello che le ho detto io. Cioè io anche capisco che non vuole parlare, perché fa parte del suo carattere. [..] Lei ieri è anche venuta da me per chiedermi una sorta di consiglio, mi ha chiesto se vedessi Rosy troppo egocentrica. Io ho detto di no. Poi mi ha chiesto se Anita potesse avercela con lei.. cioè io ho capito che lei non si rende conto del tono di voce e dei modi che utilizza". A quel punto Anita è intervenuta e, senza tanti giri di parole, ha affermato: "Se le dici qualcosa per lei ce l'hai contro di lei. È intoccabile".

L'attacco di Maria Monsé contro Beatrice Luzzi: le sue parole

Se non bastassero le critiche proveniente da dentro la Casa, eccone delle nuove che invece arrivano da una ex concorrente del reality: Maria Monsé. Via Instagram stories, Monsé ha pronunciato parole dure nei confronti di Luzzi. "Adesso ho capito perché Beatrice Luzzi ieri sera e stata una delle più nominate della casa! Solo ora scopro di essere stata anche io vittima del suo umore altalenante, nonostante il mio vecchio rapporto lavorativo e le volte in cui ci siamo incontrate in Sardegna, avendo entrambe la casa a Porto Cervo (motivo per cui l’ho invitata a tutti i miei eventi compresa la festa di compleanno di mia figlia perla avendomi detto che ha dei figli quasi coetanei di Perla) come ha ricambiato queste mie gentilezze? Bloccandomi! – ha dichiarato l’ex vippona – ps : aggiungo che mi aveva chiesto di partecipare e farle il piacere di diffondere la convocazione per l’assemblea della Costa Smeralda".

Contatattata da Biccy.it, Maria Monsé ha aggiunto: "Non le ho fatto nulla, se non invitarla a dei compleanni. Che fastidio può arrecare un invito? Negli anni io e lei abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Abbiamo anche lavorato insieme, come dimostra anche la foto che ho pubblicato. Quando l’ho vista al Grande Fratello ho poi scoperto di essere stata bloccata su Instagram senza alcun motivo".