Grande Fratello, la storia di Beatrice Luzzi con un noto attore hollywoodiano: chi è

Ad oggi è una delle concorrenti più note del Grande Fratello 2023/2024, l'edizione condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Ma, come sappiamo, è prima di tutto un'attrice affermata. Quello che si potrebbe non sapere, invece, è un di un suo flirt con un attore hollywoodiano. Di chi stiamo parlando? Di Beatrice Luzzi, attrice e autrice televisiva, classe 1970.



Come riportato dall'agenzia DIRE, il settimanale "Chi" avrebbe rivelato tutto, con tanto di dettagli. Innanzitutto il nome della star è Gerard Butler. Sì, proprio quel Gerard Butler, l'attore e produttore cinematografico britannico (Attacco al Potere, Giustizia Privata, The Plane e Hunter Killer, solo per citare alcuni dei progetti in cui ha lavorato). Come si sono conosciuti Luzzi e Butler? Il magazine di Alfonso Signorini ha spiegato che i due si sarebbero conosciuti quasi vent'anni fa, precisamente nell'estate del 2004 all'Ischia Global Fest, in uno degli hotel più lussuosi dell'isola. Baci e momenti spensierati, dopo un incontro sostanzialmente casuale.



"Beatrice è forte sulle lingue, da ragazza ha trascorso diversi periodi all’estero, soprattutto per i suoi studi. Lui è magnetico, lei pure. Il bacio è naturale conseguenza. Il Festival dura una settimana e loro la trascorrono l’uno in compagnia dell’altra. Tanto che Beatrice finisce per accompagnarlo anche sul set, Gerard deve fare delle foto per un giornale", scrive il settimanale. Il flirt - perché di questo si tratta - non dura molto. Lui incontra un'altra attrice italiana, Chiara Conti, e ha una liaison con lei. Beatrice, invece, rimane single fino a quando incontra Alessandro, dal quale sono nati Valentino ed Elia. La coppia si separerà nel 2019.



E adesso? Beatrice ha affermato che ormai vive una sorta di rassegnazione: "Io non trovo mai nessuno che mi piaccia, che mi faccia fare quel passetto in più. Delle volte mi piace qualcuno e poi dopo una mezz'oretta.. Però ci spero, altrimenti peso un po' troppo sulla famiglia", le sue parole.