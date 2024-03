Grande Fratello, due concorrenti offese durante la pubblicità. Il video

Una brutta frase, un aggettivo utilizzato a mo' di offesa. Qualcosa di cui non andare fieri. Siamo al Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La puntata di ieri 11 marzo - che ha incollato davanti al video 2.278.000 spettatori con uno share del 17.61% - ha decretato il secondo concorrente finalista. Ma non solo. È stata teatro di scontri (anche se meno rispetto ad altre puntate). A far discutere, ora, non è tanto ciò che è andato in onda su Canale 5, bensì durante la pubblicità (ma ripreso dal canale 55). In pochi, dunque, potrebbero averlo notato. Di cosa si tratta?

Le brutte parole di Alessio Falsone

Che tra Alessio Falsone e Simona Tagli non scorra buon sangue, non è certo una novità. In realtà anche Beatrice Luzzi è stata abbastnza critica nei confronti del ragazzo. Da quando è nato il flirt con Anita, poi, neanche a parlarne. Anche se in quel caso le critiche sono più rivolte verso la ragazza romana, che secondo Beatrice starebbe seguendo una strategia e contestualmente non si starebbe comportando correttamente nei confronti dell'ormai ex fidanzato Edoardo.

Tornando al focus della notizia. Durante una pausa pubblicitaria, in salone erano rimaste Beatrice e Simona. Più distanti anche Giuseppe e Alessio. A un certo punto quest'ultimo dice fra sé e sé: "Ma guarda se devo sentire queste vecchie" e va via. E c'è chi dice che prima abbia anche detto una parolaccia.

La reazione del web

Neanche a dirlo la reazione del web è stata d'indignazione. Effettivamente fin dall'inizio Alessio non si è fatto riconoscere per galanteria e umiltà. Anzi. "Pensare che quando è entrato ha cazziato tutti dicendo che era brutto vedere ragazzi mancare di rispetto ad una donna più grande. E ora lui ne insulta due in un colpo solo. Che uomo..", ha scritto un utente. Oppure: "Maleducato e presuntuoso. Possibile che non venga ripreso mai?". Insomma, diverse critiche per un atteggiamento piuttosto discutibile.