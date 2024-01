GF, Beatrice: "Mi piacciono le femmine, però..". Il video

Tra le protagoniste indiscusse dell'edizione 2023/2024 del Grande Fratello c'è sicuramente Beatrice Luzzi. L'attrice romana, infatti, fin da subito si è distinta per carattere e capacità di creare dinamiche. Neanche il doloroso lutto - la perdita del papà - è riuscito a impattare concretamente sul suo percorso nella Casa. Dopo essere uscita momentamente, infatti, è tornata più forte di prima. Tuttavia Beatrice non è solamente "dinamiche", ma anche altro. Momenti più intimi, personali e confessioni. Come l'ultima, in cui ha parlato di un aspetto privato.

Come riportato dalla pagina Twitter (o X) @teamsoleilsorge, Beatrice si trovava a parlare con Sergio poco distante dal confessionale. Vicino a loro anche Greta e Monia. Ad un certo punto l'attrice romana ha detto: "Che belle ragazze, ammazza oh". "Ci stai provando per caso?", ha ironizzato Monia. Beatrice allora ne ha approfittato per confessare: "Un pensierino.. A me piacerebbe provare pulsioni per le femmine, purtroppo non mi succede. C'è.. mi piacciono ma poi non ho una pulsione". Ma qualche utente ne ha approfittato per darle contro: "Si si, a parole pulsioni, a fatti le disintegreresti tutte. Tu sola vuoi brillare, falsa".

Grecia e Beatrice

Intanto Beatrice è riuscita a ritrovare un'amica, cioè Grecia Colmenares. Le due, infatti, inizialmente erano molto amiche. Poi, invece, si sono allontanate. Proprio durante l'ultima puntata in prima serata, Beartice ha affermato di non riuscire ad instaurare con Grecia un rapporto che non sia superficiale. L'attrice di Vivere ha spiegato che la collega sudamericana metterebbe una sorta di muro davanti a sé. Rispedite al mittente tutte le accuse.

Tra loro, sembrava che si fosse creato un vuoto incolmabile e invece di recente è accaduto qualcosa. "Io spesso in diretta dico delle cose che possono sembrare sgradevoli però innescono sempre delle nuove dinamiche - ha detto Beatrice -. E tu non stai mai male? Ad un certo punto non sono riuscita ad andare avanti perché non sono mai riuscita a toccare le tue fragilità". Allora Grecia: "Mai. Tocca la felicità. Sono una persona che fa solo quello che vuole fare". Non è mancato un abbraccio. Che abbiano trovato un nuovo punto d'incontro?