Grande Fratello, la vecchia intervista di Beatrice Luzzi: "Ecco come dev'essere un uomo per me"

È stata stravinta da "Blanca" su Rai 1, con il 23.3% di share, la prima serata di ieri 12 ottobre. Non ha superato il 16,5%, invece, il Grande Fratello, con 2.141.000 telespettatori. Eppure le dinamiche nella Casa non mancano. Non più. Dopo una partenza in sordina, infatti, il reality show di Canale 5 è decollato. A smuovere le acque, in particolar modo, è stata (e continua ad essere) Beatrice Luzzi. L'attrice romana, da quando è entrata nella casa di Cinecittà, ha fatto parlare di sé. Dapprima per il carattere, spigoloso o schietto (a seconda del punto di vista) e poi invece per la storia d'amore con Giuseppe Garibaldi.



La loro storia, ormai, è sotto gli occhi di tutti, sebbene loro a volte provino a nascondersi. Come qualche giorno fa, quando si sono coccolati sotto le coperte. Ieri, durante la puntata in diretta, si è tornati a parlare della loro relazione, di com'è nata, ma anche dei pregiudizi con cui si stanno scontrando in casa e fuori. Lo stesso conduttore, infatti, ha rimarcato come ci sia un certo scetticismo solo perché lei è più grande di lui. Ma cosa conta l'età quando fra due persone nasce qualcosa di speciale?

Beatrice sembra avere le idee chiare e, a dir la verità, le ha sempre avute. Lo si evince anche da un filmato pubblicato stamattina su Twitter (o X) dall'account @falsaaaaah. Nel filmato in questione, c'è una giovane Luzzi durante un'intervista. Lì parlava del suo prototipo di uomo: "L'unico partner che può andar bene per me dev'essere un uomo equilibrato. Buono. Che sai cosa aspettarti. Non noioso, però che sai che oltre a certi criteri di educazione, di onestà intellettuale, non va". "Ecco perché il guru (Massimiliano Varrese, ndr) non potrebbe mai essere l'uomo per lei, gli manca l'onestà mentale. Proprio ZERO", ha tuonato una utente. Tanti altri, inoltre, la riempiono di complimenti: "Bellissima", "Una bambolina", "Caspita che bella".