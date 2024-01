GF, Beatrice rivela cosa pensano veramente i figli del suo rientro in Casa: il video

Sono trascorsi ormai diversi giorni da quando Beatrice Luzzi era uscita dalla Casa del Grande Fratello per motivi personali, ovvero la scomparsa drammatica del papà. A seguire ci si è domandati quale sarebbe stato il futuro dell'attrice romana. Durante la puntata di ieri, 8 gennaio, Luzzi ha ufficialmente dichiarato che resterà in gioco. Già lo aveva annunciato il conduttore, Alfonso Signorini, precisando anche che, dal momento che ormai il programma dura 6 mesi e non più, come all'inizio, solo 100 giorni, possono anche capitare eventi spiacevoli come questi. Una risposta a chi, sui social (e non solo) si era lamentato del via vai dell'attrice.

La scelta di rimanere in gioco, logicamente, ha avuto delle conseguenze non solo sugli altri concorrenti ma anche sui telespettatori. Ad esempio qualcuno l'ha giudicata negativamente, considerando inconcepibile che una figlia, dopo aver perso il padre, decida di tornare in un programma televisivo dove si viene ripresi h24. Giudizi onestamente futili e fuori luogo. Nessuno, infatti, dovrebbe permettersi di giudicare il dolore.

La rivelazione di Beatrice

Detto ciò, Luzzi stessa non ha faticato ad ammettere che anche per lei non è stato facile prendere una decisione. Alla fine ha scelto di restare. E cosa ne pensano, invece, i figli di questa scelta? Lo ha rivelato lei stessa, mentre parlava con Fiordaliso: "Sono riuscita a risolvere la situazione di mia madre. Abbiamo fatto un accordo con la donna filippina, la conosce, le vuole bene. Tutte le sere va lì. Mia madre non voleva la badante", ha esordito. Quindi la rivelazione: "I miei figli volevano che io entrassi, Alessandro, i miei parenti, tutti, tutti volevano che tornassi qui. Tutti. Più di tutto è il discorso che facevamo io e te e che mi aveva detto mio padre: 'Stavolta non mollare'. Questo è anche lavoro, non dimentichiamocelo".