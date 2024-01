GF, Beatrice e i funerali del padre: "Rispettate il nostro dolore". Poi il bellissimo suggerimento

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia dell'uscita (momentanea) di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello. L'attrice, infatti, ha dovuto lasciare il programma a causa di un fatto purtroppo triste e drammatico: la scomparsa del papà. Già nel mese di dicembre, infatti, Luzzi si era assentata per stargli vicino, per poi rientrare in gioco. Non si immaginava, infatti, che l'epilogo potesse essere questo.

Da quando ha lasciato la Casa, non sono mancate le polemiche da parte dei telespettatori, ma in realtà anche da parte dello stesso conduttore Alfonso Signorini. Il motivo è molto chiaro (nonché inaspettato e negativamente rilevante). Alcuni concorrenti, infatti, non hanno mostrato la minima empatia nei confronti di Beatrice. Anzi, c'è chi - come Massimiliano - ha continuato a parlarne male anche ora che la concorrente è fuori.

I funerali del papà di Beatrice

Intanto, con un post firmato "Lo Staff", Beatrice Luzzi ha espresso una volontà molto precisa riguardante i funerali del padre. "Beatrice e le sua famiglia, consapevoli e grate delle numerose espressioni di partecipazione alla perdita, hanno espresso la volontà di fare dei funerali un momento privato, riservato ai parenti e agli amici più stretti", l'esordio nel post di oggi venerdì 5 gennaio.

Ancora si legge: "Invitiamo, quindi, tutti i fan a rispettare il loro modo di vivere questo dolore e a non partecipare alla cerimonia. Per chi vuole essere presente con un pensiero, Beatrice ha suggerito l'associazione Libera, di Don Luigi Ciotti, di cui trovere il link qui sotto, per fare di un mazzo di fiori un messaggio contro le magie e per la giustizie sociale". Il messaggio si conclude così: "Vi ringraziamo per tutto l'amore che avete riversato su Beatrice e i suoi cari, in questo momento di sconforto. Lo Staff". Al post sono stati disattivati i commenti. Numerosi, anzi numerosissimi, invece, i "mi piace". L'ennesima testimonianza dell'amore che Beatrice è riuscita a creare intorno a sé.