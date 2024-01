Beatrice Luzzi lascia la casa del Grande Fratello: il comunicato ufficiale

Beatrice Luzzi lascia la Casa di Grande Fratello per motivi personali: questo il breve e chiaro annuncio rilasciato dai profili ufficiali del reality di Canale 5. Non ci sono ulteriori spiegazioni sulle ragioni che hanno spinto la concorrente a lasciare il gioco, ma l'assenza del termine "momentaneamente" che l'ultima volta specificava la temporaneità della circostanza lascia pensare che la decisione sia definitiva. In attesa di avere maggiori chiarimenti, si immagina che l'abbandono del programma, qualora davvero dovesse essere definitivo, cambierà inevitabilmente l'andamento del programma e del televoto che vedeva Luzzi candidata all'eliminazione insieme a Federico Massaro, Monia La Ferrera e Rosanna Fratello.

+++ Aggiornamento ore 13.39 +++

Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello per la morte del padre avvenuta stanotte. La notizia è stata data dallo staff dell'attrice nel suo account X: "Stanotte è venuto a mancare l'architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari".