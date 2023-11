GF, concorrente rivela: "Sono l'autrice del programma L'Eredità" e la regia la censura. Chi è

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Eppure non è detto che i telespettatori sappiano davvero tutto sugli inquilini della casa più spiata d'Italia. Ad esempio potrebbero non sapere che tra loro c'è una concorrente (anzi "la" concorrente di questa edizione) che nella vita, oltre ad essere un'attrice, è anche un'autrice televisiva. E di un programma molto noto, che va in onda su Rai Uno: L'Eredità. Di chi si tratta?

"Faccio ricerche tutti i giorni al computer per una trasmissione molto importante"

Forse qualcuno lo avrà già capito: lei è Beatrice Luzzi. L'attrice romana, classe 1970, è un'autrice del quiz Rai. Lo ha detto lei stessa, parlando con Jill Cooper, che le aveva fatto notare che spesso si isola e le piace stare da sola: "Mi sembra anche sano. Poi comunque io vengo da una vita solitaria. Tu lo sai, alla fine la vita delle mamme è una vita solitaria. In più lavoro al computer otto-dieci ore al giorno. Quindi io parlo con quattro persone al giorno, generalmente, nella mia vita“. Allora la personal trainer le ha chiesto quale sia la sua attività principale: “Sono autrice televisiva” – ha risposto Beatrice Luzzi –. Per una trasmissione di Rai Uno molto importante, L’Eredità. Quindi faccio ricerche tutti i giorni al computer, in tutte le materie dello scibile umano”.

La censura improvvisa

Neanche il tempo di finire la frase che la regia ha abbassato il microfono: "Censurata mentre stava raccontando del suo lavoro, volevo sentire tutto il resto del discorso", si è lamentata la sempre attenta Paola (@Iperborea_ su X), che ha ripubblicato il video in questione. Nulla, dunque, si è potuto sapere in più. Ad ogni modo il lavoro di Beatrice non era un segreto, anche se forse fino a questo momento era stato taciuto nella Casa. Basta collegarsi sul suo sito personale, per scoprire, infatti, tutti i lavori di Luzzi. Compreso quello a L'Eredità.