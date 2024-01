GF, la toccante lettera di Beatrice per il papà. Signorini si commuove in diretta

In alto il video di Beatrice Luzzi e la sua lettera

La puntata del Grande Fratello - la prima del 2024 - parte inevitabilmente dal doloroso lutto che ha dovuto affrontare Beatrice Luzzi. L'attrice romana, che era momentaneamente uscita dalla Casa dopo la morte del papà, ha deciso di continuare l'avventura nel loft di Cinecittà. A parlarne, ad inizio puntata, è stato lo stesso Alfonso Signorini, con una rivelazione di cui nessuno era a conoscenza.

A seguire il conduttore si è collegato con la Casa. Dopo aver ripreso alcuni di loro per l'atteggiamento poco empatico e rispettoso, ha mandato in onda una toccante lettera dedicata da Luzzi al papà: "Mio amatissimo babbo, sono qui a ringraziarti per tutto quello che mi hai dato: la vita prima di ogni altra cosa, cure attente, autostima, libertà, viaggi, ironia, mondanità e quel pizzico di follia che tanto ti contraddsitngueva. Al tuo partecipatissimo funerale nessuno di noi ha pianto, in cuore nostro sapevamo che era quello che volevi, andare via. Era ormai qualche anno che eri stufo dei limiti a cui l’età avanzata aveva costretto il tuo spirito indomito. Quando vedi i tuoi amati nipoti ti rianimavi, è vero, con poche battute riuscivi a trasmettere la tua infinita empatia e ironia. Ma poi, stanco, ti accomiatavi nella tua stanza, che era ormai la tua grotta".

"Addio babbo, vola lontano", le parole strazianti di Beatrice

"Hai scelto di andare via in un momento che potrebbe sembrare il peggiore ma così non è. Fra i mille doni che mi hai fatto, questo è stato l'ultimo e prezioso. Mi hai permesso di salutarti prima di Natale e, trasmettendomi il tuo immenso amore, mi ha detto che eri fiero di me. Non me lo avevi detto mai così chiaramente e convintamente come hai fatto quest'ultima volta, seppur condizionato dal dolore, questa è stata l'ultima volta. L'ultima di questa vita, si intende, perché siamo esseri infinit e le nostre moelcole saranno connesse sotto mille forme, per l'eternità. Addio babbo, vola lontano e leggero. Tua briciola", le altre parole.

La reazione di Signorini

Terminata la lettera, dopo gli applausi dello studio, Signorini è intervenuto: "Grazie per questa lettera. Come dico io, i genitori non hanno età", ha esordito il presentatore. Poi, con la voce che si spezzava, ha aggiunto: "Possono anche andarsene a 130 anni ma, dopo la loro scomparsa, non saremo mai più gli stessi e questa è una legge della vita. So che molti di voi hanno problemi o perché il papà non ce l'hanno più o perché non hanno dei rapporti come vorrebbe. Però so che ognuno di voi, dentro di sè, sente che quella è una parte importante". Infine ha concluso: "Quindi l'augurio che vi faccio, in occasione di questo anno nuovo, è quello di non aspettare. Ecco, qui l'attesa non ha valore".