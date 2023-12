GF, Beatrice Luzzi cambia look: la foto e la reazione degli altri

Da quando è tornata nella Casa, ha ristabilito il proprio ruolo senza troppo fatica. Lei è Beatrice Luzzi, l'attrice romana che è diventata il simbolo di questa edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Tra litigi, amicizie e amori, Beatrice è sempre capace di movimentare le giornate e le puntate. Ma anche di sorprendere. Lo ha fatto proprio ultimamente, cambiando il look. Beatrice, infatti, si è affidata alle mani di Stefano Miele. Il risultato? Addio capelli ricci. L'attrice ha scelto di farsi completamente liscia. Una nuova acconciatura, di cui si sta parlando sul web. "Stefano mi fa liscia regà. Tutti sconvolti, ma che mi frega", ha annunciato lei. "Il tuo capello è perfetto", ha invece commentato Stefano. E poi a lavoro, fino al risultato finale.

La foto e le reazioni

Le foto di Beatrice con i capelli lisci hanno subito iniziato a circolare sul web. I pareri sono discordanti. Qualcuno ha mostrato entusiasmo: "Bea fantastica con questi capelli, in effetti lei è stupenda sempre", "Bellissima con i capelli lisci", "Sei meravigliosa sia riccia che liscia. Eleganza, intellienza, sensualità. Resisti Bea", "Strepitosamente bella". A qualcun altro, invece, non è piaciuta per niente: "Brutta prima e dopo", ha tuonato un hater. E ancora altri commenti sgradevolii: "Orrenda", "Cessa". Parole forti, di chi evidentemente non sa esprimere il proprio parere in maniera civile e rispettosa.

Come hanno reagito, invece, i compagni? Una volta andata via dalla zona "beauty" (quella di fronte al bagno, per intendersi) Luzzi è andata dagli altri compagni, che le hanno rivolti complimenti per il look diverso dal solito. "Sembra la sosia di se stessa. O mio Dio", ha detto Vittorio, da sempre vicino a Lei. E chissà se i capelli le reggeranno fino a stasera, così da potersi far vedere in prima serata con l'acconciatura nuova e particolare.