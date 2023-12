GF, la lite furiosa tra Beatrice e Letizia: "Sei sempre inca**ata", "Tu sei una stron*a"

In alto il video della discussione

Beatrice Luzzi si conferma una delle protagonisti indiscusse del Grande Fratello, per l'edizione condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Cos'è accaduto? Tutto ha avuto inizio durante la notte passata, ovvero quando Beatrice sarebbe stata svegliata mentre dormiva. Il mattino seguente (cioè oggi 1 dicembre) l'attrice romana si è sfogata, lamentandosi di quello che era successo. Da quel momento è scoppiato il putiferio.

"Eravate tanti? Questo fatto non vi giustifica. Siamo al terzo mese, questi scherzi non si possono fare. Specialmente per 40 minuti. Un conto è che tu fai una risata e svegli una persona, ma se continui per mezz'ora..", si è lamentata lei. allora Mirko ha detto: "Se c'è una cosa che ti fa tanto ridere e non riesci a smettere, che fai? Ti tagli la lingua?", ha domandato lui. Beatrice è rimasta senza parole, chiedendo al ragazzo se stesse in qualche modo giustificando l'accaduto.

La discussione diventa una lite

"Mi svegli dal sonno, ridi per mezzora.. così mi rovini la notte e il giorno - ha detto lei -. Chiedete scusa. Io vorrei sapere quale voce femminile ha riso a crepapelle per 30, 40 minuti. Mirko, è inutile che dici che eravate in tanti". "Tu vuoi trovare questa risata, con me sbatti male. Te l'ho già detto", si è difeso lui. "Non deve più succedere, è chiaro? Siamo al terzo mese", ha gridato l'attrice.

Successivamente la lite è continuata. Beatrice, in giardino, si è scagliata poi contro Letizia, che la ha detto: "Bea, posso dirti che sono 3 mesi che non ti vedo felice? Sei sempre inca**ata". Quindi l'attrice è andata su tutte le furie: "Ma che cavolo dici? Ma cosa dici? Allora: ci si può divertire ma c'era una persona che rideva a crepapelle. Io mi arrabbio. E tu (Letizia, ndr) sei una stron** che dici che sono inca**ata. Hai capito? Semmai sei te che sono tre mesi che piangi". "Basta, sei arrabbiata con tutti e sempre. Basta, mi sono appena svegliata!", ha infine concluso Letizia.