Beatrice in lutto per il padre. Il commovente discorso sulla morte: "Non è la fine", il video al GF

L'uscita (temporanea) di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello ha scosso tutti, anche chi non è un grande appassionato del reality show di Canale 5. Il lutto che sta affrontando l'attrice, la quale ha perso il papà mentre si trovava nel loft di Cinecittà, ha colpito molti. E questo non perché una donna di 53 anni non possa non perdere il proprio padre (per quanto doloroso, è la vita), ma per altri due motivi, molto probabilmente. Il primo, che può sembrare scontato ma non lo è, è che Beatrice si trovava nella Casa più spiata d'Italia. Il programma condotto da Signorini, tra l'altro, continua a riscontrare un modesto successo (attualmente la media è di 2.434.000 telespettatori, pari al 18,42% di share).

Lì, dallo scorso settembre, ha trascorso giorno e notte, entrando inevitabilmente nel cuore dei telespettatori che hanno, dunque, empatizzato con lei per la triste notizia. Il secondo motivo, invece, fa riferimento alla popolarità e all'amore di cui è circondata Luzzi. L'attrice romana, infatti, ha conquistato il pubblico di Canale 5 con carattere e determinazione. Tutto questo ha fatto sì che in molti - dai social alla Casa stessa - abbiano speso parole di conforto nei suoi confronti. Qualcun altro, invece, è sembrato piuttosto indifferente.

"La morte non è la fine, ma un rimescolamento di energia", le parole di Beatrice Luzzi

Ecco allora che su Twitter torna ad essere commentato e condiviso un video di quando Luzzi si trovava in Casa e parlava di un tema universale e che adesso, purtroppo, la riguarda da vicino: la morte. Confrontandosi con gli altri concorrenti, l'attrice aveva detto: "Io dico che siamo infiniti e quindi la morte, in realtà, non è la fine di qualcosa ma semplicemente un rimescolamento di energia". "Siamo con te Bea, ti vogliamo bene. Un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia", scrive la pagina @teamsoleilsorge, che ha ripubblicato il filmato. Un video già toccante, commovente, che adesso logicamente lo diventa ancora di più.