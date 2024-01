GF, Beatrice attaccata dopo la morte del padre: "Presto tornerai a portargli i fiori". E i fan insorgono

La settimana del Grande Fratello inizia con nuove dinamiche e nuove critiche, anche provenienti dall'esterno. Nel mirino, come spesso accade, c'è Bearice Luzzi, l'attrice romana che fin dall'inizio si è imposta come una delle concorrenti migliori di questa edizione. "Migliori" nell'accezione di divisiva, che sa creare dibattiti e portare avanti sviluppi che fanno aumenteranno l'interesse del telespettatori. E si sa, quando cresce l'attenzione e la popolarità, cresce insieme anche la cattiveria che alcuni hater riversano sui social.

Proprio di recente, infatti, Luzzi è stata attaccata per aver scelto di rientrare in gioco, dopo la drammatica perdita del papà. Già all'epoca non erano mancate le perplessità da parte di alcuni, nonostante Luzzi avesse assicurato che il padre stesso - oltre alla famiglia - l'avessero sempre incitata ad andare avanti e a non lasciare il programma. Ora un nuovo attacco via social ha sollevato non poche perplessità.

"Così farebbe una figlia", "Non state bene con la testa"

Sotto ad un filmato di TikTok, infatti, un hater ha tuonato: "Beatrice se ti metti contro Perla tornerai presto a portare i fiori a tuo padre", le parole del fan di Perla, altra concorrente del GF. Poi l'altra cattiveria: "Così farebbe in realtà una figlia che non pensa ai soldi come te". Il commento è stato ripreso dalla pagina @teamsoleilsorge, vicina anche a Luzzi, che ha così commentato: "Quanto mi fate schifo. Mettere in mezzo una persona, in questo caso un padre che è venuto da poco a mancare, per uno stupido reality. Ma riprendetevi, perché non state bene con la testa".

Non è necessario essere fan della Luzzi per comprendere che un commento del genere sia fuori luogo, indipendentemente dalla singola opinione che ognuno possa avere sulla scelta della concorrente di rimanere in gara dopo la morte del padre. "Lo schifo totale", "Da denunciare", "Che poracciume", sono alcuni dei commenti sotto al tweet. Fanbase che si scontrano per "difendere" i propri beniamini, insultando e attaccando gli altri. Un siparietto di cui avremmo fatto volentieri a meno.