Gf, Beatrice Luzzi contro il papà di Heidi: "Ingelosito, viene e la porta via. Indietro di 50 anni"

Ieri sera Heidi Baci ha lasciato la Casa del Grande Fratello dopo un confronto con il papà, che le ha riportato le sue considerazioni - e quelle di sua madre - sul rapporto con Massimiliano Varrese. Un discorso molto duro nei confronti dell'attore, definito "pressante". Parlando del loro legame, il padre di Heidi ha detto: "La cosa che non sopporto è che tu non sia riuscita a mettere un muro davanti a una persona che ti soffoca e ti mette sotto stress. Io non ho parole. La mamma non ti guarda più, la sua salute è importante e non devi sottovalutare il suo stato. Le ho promesso che stasera ti porto a casa".

Heidi ha dato ragione al padre e dopo avergli chiesto scusa ha comunicato in diretta la sua decisione di abbandonare il reality. Una scelta che sta facendo discutere molto gli altri inquilini, a partire da Varrese, che subito dopo la puntata si è confidato con Beatrice Luzzi: "Pensa quanto ci teneva a questa storia, pensa che sofferenza, che fatica che ha fatto - ha detto - Sarebbe stato più semplice per lei uscire la scorsa settimana. Che faticata che ha fatto, quanto vale quello che mi ha detto la settimana scorsa. Per me ha acquistato ancora più valore quello che mi ha detto la scorsa puntata. Io di questo fatto non dirò nulla, non aprirò bocca. Mi devasta solo che lei stia così e quello che ha fatto per me vale il triplo ora".

Più diretta Beatrice, che commenta quanto accaduto senza giri di parole e andando dritta al punto: "Noi adesso abbiamo una responsabilità enorme, perché il messaggio che è passato è che una ragazza non ha fatto nulla e il padre imbufalito, infastidito, ingelosito, viene e se la porta via - ha tuonato l'attrice - E lei è andata via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di cinquant'anni". L'episodio di ieri sera, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe fatto infuriare anche gli autori - oltre a Signorini, che in diretta ha replicato al papà di Heidi in difesa di Massimiliano - e sembra si attenda in merito una risposta da parte di Pier Silvio Berlusconi.