GF, come stava Beatrice prima di uscire e il commovente video per il papà

Ha lasciato tutti senza parole la notizia dell'uscita di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L'attrice romana, infatti, ha dovuto interrompere la partecipazione al programma a causa di un lutto familiare. Suo papà, il signor Paolo, è morto. Già qualche settimana fa la concorrente si era assentata per stargli accanto e sembrava che la situazione fosse migliorata (aveva anche ricevuto i suoi auguri di Natale), ma purtroppo poi non è andata così. Non è noto, al momento, se farà ritorno né se gli altri concorrenti siano stati effettivamente informati di tutto quanto.

Come stava Beatrice fino a ieri

Una notizia inaspettata, quella sopraggiunta oggi 3 gennaio. Fino a ieri, infatti, Beatrice non poteva immaginare nulla. Ieri Beatrice scherzava con tutti in giardino, addirittura inventando l'ingresso di una persona di nome Virginia. E anche dopo, quando ha finto di aver ascoltato delle urla dei fan dall'esterno: "Vi amo, venite qui, scavalcate". "Dai, scendi.. no attento, tira la bottiglia di whisky", diceva parlando ad immaginari fan giunti alla Casa di Cinecittà per lei. Un siparietto totalmente assurdo e che tanto aveva fatto ridere gli altri concorrenti. Nulla poteva far presagire ad un annuncio così triste, oggi.



Anche dal daytime andato in onda su Canale 5 oggi, 3 gennaio, non c'è alcun riferimento al dramma che sta vivendo l'attrice di Vivere. Quasi tutta la puntata è stata incentrata su Monia e Massimiliano, neanche un accenno alla situazione di Beatrice. La puntata, logicamente, fa riferimento ai contenuti di ieri.

Il commovente video di Beatrice per il papà

Lo scorso ottobre, durante la Lyp Sync Battle, Beatrice aveva avuto l'onore di intepretare una grande voce italiana: Ornella Vanoni. Prima dell'esibizione, però, l'attrice aveva rivolto una particolare dedica proprio al papà. Quella dedica, adesso, è ancora più struggente di quanto già non lo fosse: "Vorrei dedicare questa canzone ad un mio affezionatissimo fan. Si chiama Paolo Luzzi ed è il babbo della Bea. Lui è un mio affezionatissimo fan", aveva detto prima di cantare L'Appuntamento, canzone a cui entrambi sono sempre stati molto legati.