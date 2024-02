Beatrice Luzzi, il crollo al Grande Fratello: "Vorrei andare nell'aldilà"

Beatrice Luzzi non ha pace. Nella casa del Grande Fratello la concorrente, che è uno dei personaggi che ha creato più dinamiche in assoluto nel reality, è scoppiata a piangere. Luzzi dopo un momento di debolezza ha sentito il commento di Massimiliano Varrese che supponeva che quanto stesse facendo la coinquilina sarebbe finalizzato solo a far parlare di sé nella puntata di lunedì sera.

E così tra un pianto e un altro, parlando con Marco Maddaloni si è lasciata andare a un'affermazione molto pesante: "Sono piena, vorrei andare nell'aldilà".

Cos'è successo e cosa ha portato Luzzi a sfogarsi

"Abbi pietà di me, basta. Non ho problemi, so che non hai fatto niente. Sono piena. Sono un essere umano. Il mio momento di debolezza com'è finito? Mi è stato detto 'Stai creando un caso', con Massimiliano che dice che sto 'creando una pantomima'. Per me è feroce", si è sfogata Luzzi con Maddaloni. Marco, che ha compreso di aver deluso l'attrice, ha provato a salvare la situazione scusandosi: "Mi dispiace che stai a questo punto, tu mi hai insegnato che è brutto far passare le giornate così, senza senso. In te vedo tanta roba, sono amico tuo. Se mi sento attaccato però mi devo difendere. Ti chiedo scusa se ti sei sentita offesa. Con Giuseppe ti dissi che a me non piace vedere le donne piangere. La donna è sacra, non dovrebbe piangere", ha aggiunto vedendo le lacrime segnare il viso di Beatrice.

Ma è una domanda di Maddaloni che Bratrice dà una risposta inaspettata. "Dove andresti se non fossi qui?", lui chiede a lei. E Beatrice le ha risposto: "Nell'aldilà". "Per andare da tuo padre?" ha domandato ancora il concorrente. "No, perché ho già visto molto e mi rendo conto che..." e però Beatrice non ha completato la risposta.

Massimiliano Varrese con Anita Olivieri, mentre Luzzi si sfogava, erano sul divano e hanno parlato di quanto stesse accadendo: "È imbarazzante. Bisogna sempre essere protagonisti - ha commentato l'attore - La manipolazione per far passare gli altri per quello che non sono, questa è cattiveria gratuita. Mi prende in giro che sto seduto qua, come se non l'avessi sentita. Ora deve rovinare la serata a Marco". "È infelicità Max, si chiama essere infelici" ha aggiunto Oliveri.

portare una persona a chiedere pietà in lacrime, a dover sottolineare che anche lei è un essere umano, e solo perche queste merde pensano solo a loro stessi e al gioco sulla pelle di beatrice.

