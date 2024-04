Beatrice Luzzi, dopo il Grande Fratello ecco dove lavorerà. L'indiscrezione

Nonostante non abbia vinto (Perla Vatiero ha avuto la meglio), resta una delle protagoniste indisucesse del Grande Fratello 2023-2024. Lei è Beatrice Luzzi: attrice e autrice televisiva, nata a Roma nel 1970. Fin dall'adolescenza si dedica alla recitazione, che diventa la sua passione principale e poi il suo lavoro: tra teatro, tv e cinema.

Tuttavia, sono ormai diversi anni che Luzzi non si vede nel piccolo schermo. O meglio, di recente il pubblico l'ha ritrovata nel programma di Alfonso Signorini. Una riscoperta e, per i più giovani, una scoperta vera e propria. Intelligente, ironica, sarcastica, talvolta tagliente. Luzzi sembra nata per stare davanti alla telecamera. Ed è per questo che pare - sottolineiamo pare - che presto tornerà in tv. Ma dove?

I nuovi progetti di Beatrice Luzzi

"Beatrice Luzzi tornerà a recitare. La protagonista indimenticabile di 'Vivere' ha già diverse proposte lavorative dopo la partecipazione al GF. L'unica al momento ad aver ricevuto proposte concrete nell'ambito televisivo". A scriverlo è l'esperto di gossip Amedeo Venza. Presto si potrebbe conoscere anche dove rivederemo Luzzi. Ma non finisce qui. Il sito Libero, c'è un altro indizio che non dev'essere ignorato.

Pare, infatti, che Francesca Fagnani (conduttrice di Belve, il programma di Rai 2 che ieri è tornato in onda e anche con un ottimo riscontro di pubblico) abbia messo 'mi piace' a un commento che recitava: "Francesca Fagnani, Beatrice sì che è una belva. Facci sognare e invitala". Il 'like' della conduttrice era solo un "ho letto" oppure potrebbe esserci la possibilità? Al momento non è da escludere alcuna opzione ma, va sottolineato, che non c'è alcuna conferma (né smentita) da parte della diretta interessata.

Nelle ultime 24 ore, infatti, Beatrice non ha pubblicato Instagram stories. L'unico post, il più recente, ritrae invece uno dei figli intento a studiare. "Crepes e compiti. Normalità..", le parole dell'attrice, che è stata 6 mesi nel loft di Cinecittà (tranne qualche uscita sporadica, come quella causata dal grave lutto che ha l'ha colpita".