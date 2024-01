Beatrice Luzzi torna al Grande Fratello dopo la morte del padre

Questa sera, 8 gennaio, Beatrice Luzzi rientrerà nella casa del Grande Fratello come concorrente. Il 3 gennaio era dovuta uscire all'improvviso per la morte del padre e dopo cinque giorni di assenza Luzzi sarebbe pronta a rientrare nel reality.

Il televoto che la vedeva protagonista non è stato annullato e così questa sera, dopo il suo rientro, scopriremo chi risulterà essere il più e il meno votato tra lei, Federico, Monia e Rosanna. Secondo un'indiscrezione di FanPage il ritorno di Beatrice nella casa sarebbe certo.

La puntata di stasera sarà particolarmente accesa e lo aveva preannunciato Alfonso Signorini con un post su Instagram: "La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole . A lunedì", aveva scritto il conduttore e lunedì è arrivato. Ad aver impressionato negativamente Signorini e molti telespettatori sono state alcune esternazioni di Giuseppe Garibaldi, Letizia Petris e Anita Olivieri. Non è detto che non saranno prese misure drastiche come televoti flash o addirittura squalifiche.