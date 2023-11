GF, Beatrice: "Ecco la cosa più strana che ha fatto un ex mentre stava con me"

Tra le concorrenti più decisive, al Grande Fratello 2023, c'è sicuramente Beatrice Luzzi. Fin dall'inizio, l'attrice romana si è mostrata schietta e divisiva. Esattamente il prototipo perfetto per una concorrente di un reality. Non a caso, infatti, è molto amata fuori dalla Casa. Meno, invece, dentro. Se da una parte c'è chi la sostiene, dall'altra ci sono invece dei detrattori. O almeno, delle persone con cui non scorre proprio buon sangue.

Come Giuseppe Garibaldi, il suo ormai ex flirt. Se dapprima erano sembrati molto vicini e anche affiatati. Poi, con il tempo, le cose sono cambiate. Adesso sembrano più distanti che mai. Eppure, nonostante qualche sfogo duro, Beatrice ogni tanto riesce a parlarne anche con ironia. È accaduto di recente, durante un simpatico gioco con i compagni. Cosa ha detto?

La battuta di Beatrice Luzzi

Seduti in salotto, i gieffini si sono scambiati alcuni simpatici biglietti con delle richieste all'interno. Arrivato il turno di Beatrice, l'attrice ha letto: "Qual è la cosa più strana che un tuo ex ha fatto mentre stava con te?". "Ah, carina questa", hanno commentato gli altri. Allora Beatrice, con piccata ironia: "Lasciarmi in diretta il giorno del mio compleanno". E giù a ridere. Applausi anche dagli altri inquilini della Casa di Cinecittà.

Come hanno commentato i fan? "È di un'ironia e intelligenza estrama. La adoro", "Giuseppe non la meriti, Beatrice è troppo per te", "Grande Bea, adorooo". Per qualcuno, invece, qualcosa non torna: "Prima dice che non è la ex di nessuno e ora che la cosa più strana che ha fatto un suo ex è stata lasciarla in diretta. Delle due l'una: o sei ex o non lo sei. Non solo a convenienza".