Sara Ricci attaccata per le condoglianze a Beatrice Luzzi: "Ipocrita". E lei replica

Per Beatrice Luzzi continuano ad arrivare messaggi pieni d'affetto dopo la notizia della morte del padre che ha reso immediata la sua uscita dalla casa del Grande Fratello. Sono in tanti quelli che già la considerano la vincitrice morale di questa edizione del reality che prosegue con i concorrenti rimasti verso i quali stanno arrivando dei rimproveri per la mancanza di empatia dopo quanto successo. A partire da Alfonso Signorini che ha espresso la sua amarezza sui social.

Le critiche, tuttavia, non sono solo per gli inquilini della casa, ma anche per chi ha lasciato il reality come Sara Ricci. Nel corso della sua permanenza sono state diverse le occasioni di scontro e di liti con la ex collega di Vivere a cui, però, adesso Ricci sta mostrando tutto il suo sostegno in un momento tanto doloroso. "Ho il cuore in lacrime perché per via delle regole del gioco non siamo riuscite a chiarire, ma tu sai al di là delle recite quanto ti voglio bene", ha scritto Sara in una delle storie dedicate a Beatrice. Poi, ancora, commentando il post di Signorini: "Che dispiacere per Bea, fatele arrivare il mio abbraccio", ha scritto, pensiero che ha sollevato le reazioni di qualcuno.

"Questa è una falsità, gli avvoltoi che prima criticano, sparlano, danneggiano una persona e poi fingono di preoccuparsi per lei. Ipocrita fino alla fine. Invece di dispiacersi con Signorini, faccia una telefonata a Bea, ammesso che le risponda…" è stato il messaggio per lei. E pronta è arrivata la sua risposta: "Non ho il telefono di Bea e comunque immagino non voglia essere disturbata! La vita vera è un altra cosa dal gioco ed io e Bea ci rispettiamo in quanto persone e donne".