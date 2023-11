GF, Beatrice Luzzi assicura: "La cosa più eccitante sono i soldi"

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello, quella andata in onda lunedì 20 novembre, il cast si è arricchito di due new entry vip: Sara Ricci e Marco Maddaloni. L'attrice e lo sportivo sono ufficialmente due nuovi concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Il GF ha voluto dare l'opportunità di festeggiarli come si deve e quindi si è tenuta una festa: cibo, spritz e balli. Beatrice, in particolar modo, si è scatenata e si è anche lasciata andare ad un'affermazione che, c'è da scommetterci, farà discutere.

Le parole di Beatrice Luzzi

Mentre ballava con Maddaloni, ad un certo punto l'attrice ha affermato: "Cosa c'è di più eccittante a questa età?". "Dopo tanti ideali, tante scelte etiche? Money. Money, money", ha detto guardando poi in camera e facendo il segno dei soldi con la mano. La clip è stata ripubblicata su Twitter (o X) e gli utenti hanno così commentato: "Concordo Bea", "No vabbè Beatrice vorrei vivere con te. Sei davvero troppo speciale e divertente". Ma non tutti sono d'accordo: "La tristezza proprio", ha commentato un altro fan del programma.

Poi Beatrice ha continuato a scatenarsi, ballando senza sosta. "Quando fa così è pericolosa, fermala. Sai già dove va a parare", ha detto Fiordaliso scherzando. Poi i concorrenti si sono ritrovati in cerchio per confrontarsi e divertirsi. La serata, leggera, ha riportato i telespettatori alle vecchie edizioni, quelle in cui i concorrenti scherzavano e ridevano tra loro. Ad un certo punto, infatti, durante un'allegra chiacchierata, Paolo ha detto a Beatrice: "Devi considerare che noi, il 70% della nostra giornata, parliamo male di te. Quindi adesso che ci sei usiamo il 30%". L'attrice, stando allo scherzo, ha replicato: "Sì, sì. Lo so". Infine ancora balli: Beatrice Luzzi indicussa protagonista, ma si sono messi in gioco anche Letizia, Grecias e Massimiliano. Una serata diversa, che sicuramente li aiuterà a fare squadra. Quanto durerà "la tregua"?