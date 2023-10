Grande Fratello, "Beatrice Luzzi dev'essere squalificata, ecco cosa ha detto senza microfono. È grave"

A poche ore dall'inizio di una nuova puntata del Grande Fratello, c'è chi chiede che una concorrente venga squalificata. A riportare la notizia è ComingSoon.it, secondo cui i gieffini avrebbe chiesto la squalifica per Beatrice Luzzi. Il gruppetto è quello "dei soliti", sì insomma i concorrenti che di certo non amano l'attrice romana. Parliamo di Letizia Petris, Rosy Chin, Fiordaliso, Gidelsa Torresan ma soprattutto Massimiliano Varrese. Cos'è accaduto?

I concorrenti si sono confrontati su un discorso che Beatrice avrebbe fatto nei confronti di Giuseppe Garibaldi, il ragazzo con cui ha una liaison, tra alti e bassi. A raccontare tutto è stata Letizia, che ha affermato: "Ha detto una cosa grave mentre non aveva il microfono. Ha detto tipo ‘perché te ti dai a tutte e sei un ragazzo facile’". Gelo. Poi ha continuato: "Giuro, me l’ha appena detto Anita. Tu immagina se fosse stato Giuseppe ad averlo detto a lei. Era fuori dalla casa del Grande Fratello squalificato. Un uomo qui avrebbe preso la squalifica. Però la donna può dire una cosa del genere ad un uomo? Ma che discorso è? Perché al contrario sarebbe stato più grave? Queste cose non si dicono. Sei un ragazzo facile in base a cosa?". Allora ha spiegato ancora meglio: "Lei intendeva proprio un ragazzo facile con le donne. Della serie che la prima che ti viene intorno tu ci vai. Anche Sami ha confermato che l’ha detto senza microfono. Se era un uomo comunque lo buttavano fuori". Congiuntivi a parte, il concetto è piuttosto chiaro. Qual è stata la reazione degli altri?

La reazione degli altri concorrenti del Grande Fratello

I coinquilini sono rimasti senza parole. Massimiliano Varrese, neanche a dirlo, ha commentato negativamente: "Ma dai ma veramente ha detto una cosa così pesante? Non può dire una cosa del genere. Però se Giuseppe aveva addosso il microfono l’audio lo becca lo stesso e sarà stato registrato". Come andrà a finire? Ma soprattutto: veramente Beatrice ha pronunciato quelle parole e con quella intenzione? Con tutta probabilità se ne parlerà stasera, 19 ottobre, durante la puntata del Grande Fratello in diretta su Canale 5 dalle 21:10 circa. Alfonso Signorini e Cesara Buonamici sono pronti a guidare i concorrenti per questa nuova puntata.