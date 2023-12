GF, Beatrice Luzzi lascia la Casa: i compagni reagiscono così

Da ieri pomeriggio Beatrice Luzzi è fuori dalla Casa di Cinecittà. L'attrice romana, infatti, è dovuta temporaneamente uscire dal programma per "motivi personali". La produzione non ha rivelato i dettagli, ma pare che ci sia una motivazione seria e familiare dietro a questa scelta. Come hanno reagito i compagni alla notizia?

Ci sono alcuni video che girano su Twitter al riguardo. Il primo è quello di Giuseppe che, al risveglio, ha cominciato a ballare abbracciando poi Greta. Mentre tutti gli altri erano ancora assonnati, il cocnorrente calabrese è sembrato in grande forma fin dalle prime ore del mattino. Anita, invece, si è ritrovata sul letto a parlare con Rosy e Fiordaliso. La ragazza romana ha detto: "Secondo me torna, come fanno a fare il programma senza Bea? Non riesco ad immaginarlo, è impossibile per me sinceramente".

"Aspettiamo che arrivi domani, io mi auguro che domani stia qui", ha affermato invece Marco Maddaloni mentre si trovava a cena con tutti gli altri. Proprio ieri, infatti, i gieffini hanno fatto un brindisi per festeggiare i "100 giorni" di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Per l'occasione una grande cena e momenti conviviali. Niente di cui scandalizzarsi onestamente, il gioco continua, anche se una delle principali concorrenti si trova momentaneamente fuori.

La reazione del web alle parole dei concorrenti

Sotto al filmato di Anita e le altre due conorrenti, i fan del programma hanno lasciato diversi commenti. Eccone alcuni: "L'avete votata in modo sistematico per tre mesi perché era insopportabile, finta etc. Adesso prego fatevi sotto, guadagnatevi la pagnotta, fateci vedere cosa sapete fare oltre a spettegolare alle sue spalle!!", "Bea ha marchiato a fuoco questo programma. Scontato che ci sia un GF con Beatrice Luzzi e un altro di nessunissimo interesse senza. Sentirlo ammettere, per qualsivoglia motivo, da chi l'ha sempre osteggiata, è una vittoria". E ancora: "Anita dice questo perché senza Beatrice lì dentro che funzione ha? Ad ogni ha avuto visibilità grazie alle cattiverie dette su Bea". Infine: "Nulla di buono all'orizzonte.. Beatrice non fare scherzi".