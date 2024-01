GF, Beatrice esce dalla Casa e gli altri reagiscono così. Il video

I fan del Grande Fratello sono rimasti sconcertati per la notizia riguardante Beatrice Luzzi. L'attrice romana, infatti, ha dovuto lasciare la Casa di Cinecittà. Purtroppo, è morto il papà. Già qualche settimana fa la concorrente aveva lasciato momentaneamente il programma proprio per stare vicina al papà, che però sembrava stesse meglio. Invece le cose non sono andate come si sperava e, al momento, non è noto se Beatrice tornerà in gioco successivamente oppure no. E soprattutto non è noto se gli altri concorrenti siano stati informati o meno, ma qualcosa fa pensare di no. Ecco cosa sta accadendo proprio in queste ore.

Come si stanno comportando gli altri concorrenti del GF

Il profilo Twitter (o X) @teamsolerilsorge, sempre aggiornato, ha pubblicato da poco un paio di video con Anita e Giuseppe protagonisti. Come sappiamo i due concorrenti non vanno assolutamente d'accordo con Beatrice. Ma possibile che neanche davanti a un lutto riescano a mettere da parte la propria antipatia personale? Difficile comprenderlo poiché gli stessi filmati che stanno girando sono decontestualizzati e comunque non si sa se i gieffini siano stati informati di tutto precisamente.

Ad ogni modo la scena che sta facendo discutere è questa: Anita si sta truccando nella "zona beauty" quando ad un certo punto pare che Garibaldi le dica: "Non ti manca?", quindi lei sbotta a ridere. I commenti, inevitabilmente, sono negativi: "Io mi auguro, passato il momento, che dopo aver visto tutto lo schifo che le hanno detto, li denunci tutti", scrive un utente, riferendosi logicamente alla Luzzi. "Ora sono curiosa di sapere come andranno avanti", un altro commento.

Interdetti, invece, Vittorio e Fiordaliso. Mentre stavano facendo colazaione, ad un certo punto la cantante ha chiesto: "Ma dov'è Bea che non la vedo più?". Quindi Vittorio: "Eh, non lo so. Oggi è più evanescente di me. Forse sarà andata in confessionale, boh". Ancora Fiordaliso: "Ma è a letto che dorme ancora?". "Mi sembra di no, ho visto una sagoma sul letto ma mi sembrava un cuscino", ha infine concluso Vittorio. Con tutta probabilità, dunque, i gieffini non sanno nulla. Verranno informati nelle prossime ore? Non resta che attendere.