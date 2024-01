GF, Beatrice confessa: "Molestie". E la regia stacca (video)

Una frase pesante, riguardante una tematica molto delicata. Siamo al Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Beatrice Luzzi e Monia La Ferrera (ex di Massimialiano Varrese) si ritrovano a parlare proprio di Max. Quindi Monia afferma, in riferimento alla puntata di ieri 23 gennaio: "Io non ci ho capito proprio niente. Lui semplicemente reagisce..". "Eh, andare a fare que confronti con lui - le parole di Beatrice -. Max è capace di tutto. Di tutto". Poi la frase shock: "Guarda Monia che a me ha fatto.. molestie vere eh. Quella è proprio molestia". La regia abbassa l'audio e poi stacca, andando con l'inquadratura in cucina. Su Twitter (o X) c'è chi - riportando il video - parla di "censura". "Tranquilli, lo tireranno fuori in puntata, in un modo o nell'altro", il commento di un'utente. Questo quanto emerso dal web, di cui si riportano semplicemente i fatti. Le affermazioni di Beatrice, infatti, restano sue considerazioni personali.

Il confronto tra Monia e Massimiliano

Durante la diretta ieri, il rapporto di Monia e Massimiliano è stato messo a dura prova. I due hanno avuto una relazione in passato e adesso, sotto lo stesso tetto, sembrano essersi riavvicinati. Ma non è tutto oro quel che luccica. Il conduttore, infatti, ha chiesto a Monia se fosse veramente libera sentimentalmente. Lei ha parlato di un uomo che ha frequentato per due mesi.

Quindi Signorini, senza girarci troppo intorno, ha domandato: "Chi è Giovanni?". Allora lei ha spiegato: "Un grande amico, confidente. Abbiamo avuto una relazione da un paio di mesi, ma non siamo mai stati insieme realmente”. “Una storia ancora in essere? Non è chiaro”, chiede Signorini. “Io e Giovanni non siamo una coppia”, ribadisce lei. Tuttavia sia Massimiliano, sia altri concorrenti della Casa non ci credono molto. Pensano, infatti, che Monia non sia stata davvero trasparente e sincera.

Il video

Successivamente i due ex si sono confrontati (forse è stato proprio questo il confronto cui faceva riferimento Monia mentre parlava con Beatrice). "Hai messo in dubbio la mia verità, se tu dici 'Evidentemente c'è qualcosa che mi sfugge' che vuol dire?", dice lei. "Ma non da parte tua, non l'ho detto. Questo è il tuo pensiero. Io sono stato tranquillo e sereno proprio per non metterti in difficoltà. E ora, alla fine di tutta questa vicenda, quello che ha leso sono io?", la replica di Massimiliano.