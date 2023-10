Grande Fratello, Beatrice a Paolo: "Ma tu sei fascio?", lui risponde e la regia cambia inquadratura

Beatrice Luzzi show al Grande Fratello. L'attrice è senza dubbi una delle protagoniste di questa edizione condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Tra la storia con Giuseppe Garibaldi e le discussioni, assidue, con Massimiliano Varrese, Luzzi sa sempre come far parlare di sé. Su Twitter (ormai X), ad esempio, sembra avere un seguito di fan piuttosto consistente. Proprio sul social di Elon Musk sta girando una clip molto curiosa che riguarda lei e un altro concorrente, Paolo Masella. Cos'è accaduto?

I due si trovavano in Casa quando, ad un certo punto, lei gli ha posto una domanda particolare: “Ma tu sei fascio?”. Il macellaio romano allora ha risposto: “No guarda io non sono di nessuno a dire la verità“. L’attrice però non ha mollato la presa, anzi ha insistito e ha chiesto: “E vabbè e allora quando vai a votare tu cosa voti?". Non si sa cosa abbia replicato lui, dal momento che la regia ha abbassato il volume e cambiato l'inquadratura.

In questo caso, però, le reazioni sono state contrastanti. Da una parte c'è chi si è messo a ridere, sostenendo che senza Beatrice Luzzi l'edizione non sarebbe la stessa: "È grandissima". Dall'altra, invece, c'è chi ritiene che la domanda sia stata inopportuna: "Questa donna a 52 anni cerca tutto il giorno di provocare una reazione di Paolo", "Toglietele il vino". Se ne parlerà stasera in puntata, alle 21:10 circa su Canale 5? Probabilmente no, ma non è comunque da escludere del tutto.

Il tatuaggio di Paolo Masella

Da cosa nasce la domanda di Beatrice Luzzi? Curiosando sul web, si notano alcuni utenti che avrebbero posto l'attenzione su un tatuaggio di Paolo Masella. Lo stesso che probabilmente avrà visto anche Beatrice, prima di fargli questa domanda? "Il tatuaggio parla.. Bea non la freghi", scrive @Enz su Twitter. A chi chiede chiarimenti, replica un altro fan del programma, @pettiredd, dicendo: "Cosa ci si può aspettare da uno che ha tatuato 'usque ad finem' sul petto? Può avere tutti i risultati che gli si voglia dare, ma in primis è un'esclamazione del duce. Il significato? "Fino alla fine". Sarà stato questo particolare a far sorgere il dubbio a Beatrice? Ad ogni modo il dubbio è stato chiarito dal diretto interessato, che ha preso subito le distanze.