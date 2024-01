GF, "la regia esegue gli ordini di Beatrice". Il video che fa discutere

L'edizione 2023-2024 del Grande Fratello sarà ricordata (soprattutto) per Beatrice Luzzi. L'attrice romana, infatti, fin da subito si è dimostrata una concorrente decisiva: pungente, ironica, non fa sconti a nessuno. Tutto questo nonostante il drammatico lutto che ha dovuto affrontare, proprio mentre si trovava nella Casa più spiata d'Italia. Da quando è tornata definitivamente in gioco ha fatto subito parlare di sé. L'ultimo episodio, riportato su Twitter (o X) dall'account @teamsoleilsorge nella tarda serata di ieri 16 gennaio.

La scena è la seguente: Beatrice, Rosy Chin, Stefano e Vittorio sono in giardino. L'attrice è comodamente seduta su un divanetto quando prende il microfono in mano e, avvicinandolo alla bocca, dice: "Però avevate detto che avreste messo la musica fuori e non lo avete fatto". Neanche un secondo e la regia mette play: "Eh, come si fa rispettare la Bea", afferma la cuoca.

Il video

Ma l'attrice ci ripensa subito: "Sinceramente si stava meglio prima, potreste toglierla? Lo so, sono un po' capricciosa". E la regia stacca la musica. "Grazie di cuore", dice Luzzi. Quindi la regia l'avvia nuovamente e Beatrice interviene a stretto giro: "No, no togliamola. Togliamola. Potreste cortesemente togliere la musica in giardino?". Rosy ride a crepapelle. "No, no davvero, toglietela. Era un momento poetico, è importante per me". La regia di nuovo la toglie e l'attrice ribadisce: "Grazie, molto gentili. Veramente, lo apprezzo tantissimo"."La regia che esegue gli ordini della protagonista", commenta la pagina Twitter. "E poi montano le clip per farla sembrare una mer*a, bah..", tuona un utente aprendo una discussione. Discussione che, però, non ha motivo di esistere.

Non si sa bene a cosa si riferisse l'utente. È vero, durante l'ultima puntata l'impressione che tra Beatrice e gli autori ci fosse qualche piccolo attrito è arrivata forte e chiara. L'attrice si è lamentata del fatto che sono state fatte vedere delle cose, invece di altre. Tuttavia è veramente impensabile che il programma voglia realizzare contenuti ad hoc per gettare fango su uno dei concorrenti. Figurarsi Beatrice, colonna portante del reality condotto da Alfonso Signorini.