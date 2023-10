Grande Fratello, bestemmia dopo la diretta? Il video circola sui social

Una puntata movimentata quella del Grande Fratello andata in onda lunedì 16 ottobre. Il duro confronto tra Heidi e Anita dopo le parole del padre della gieffina, l'abbandono del reality da parte di Heidi che - dice - "ho capito che mia madre sta molto male", l'ingresso dei tre nuovi inquilini Giampiero Mughini, Jill Cooper e Mirko Brunetti sono stati gli eventi che hanno contribuito a vivacizzare molto il clima durante la diretta, rimasto teso anche quando le telecamere di Canale 5 si sono spente. I concorrenti, infatti, si sono trattenuti a commentare quanto accaduto poco prima ed è stato allora che a Paolo Masella sembra essere scappata un'esclamazione per qualcuno risuonata come bestemmia.

"Non è stato bello, io fossi in lui mi farei delle domande. Oh, ma non lo vedi che hai fatto porco di… cioè io padre che faccio questo con mia figlia, ho fallito allora": questa la frase del macellaio pronunciata mentre parlava con Alex Schwazer e Ciro Petrone. Dal video che circola sui social sembra però che manchi una "o", e che quindi quella di Paolo non possa essere considerata una bestemmia vera e propria tale da costargli la squalifica. D'altronde, a riguardo, visti i frequenti episodi di squalifica lo stesso Alfonso Signorini aveva dichiarato la necessità di "essere più morbidi, soprattutto per quanto riguarda il politically correct. Infatti da ora in poi ogni situazione verrà valutata attentamente e singolarmente. Ci sarà attenzione per l'intenzione, più che per la parola". Intanto gli utenti commentano: "Ragazzi io ho appena sentito Paolo che bestemmiava. Stava parlando con Ciro e Alex e gli è sfuggito un bel PD"; "Il macellaio sembra abbia bestemmiato. Espulsione obbligata secondo le regole del GF"; "Non prendiamoci in giro, il macellaio ha bestemmiato forte e chiaro altroché dinci dai ha detto proprio quelle due parole", scrive chi ha ascoltato il video. Ora la valutazione è rimessa agli autori.

