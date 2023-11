GF, nota opinionista Mediaset contro Buonamici: "Non riesco a crederci"

Il Grande Fratello, nonostante qualche tentennamento iniziale, continua ad avere uno zoccolo duro di telespettatori affezionati. E così il dibattito si allarga e anche a parlarne sono anche altri programmi. Come Pomeriggio 5, il talk condotto da Myrta Merlino su Canale 5. Durante la puntata andata in onda ieri 21 novembre, nell'ultima parte si è parlato del reality condotto da Alfonso Signorini. Tra gli ospiti c'è anche Enrica Bonaccorti, che si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Nel "miricino" è finita l'opinionista del GF, Cesara Buonamici. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Enrica Bonaccorti "contro" l'opinionista del GF

Ospite di Merlino, Bonaccorti ha commentato il fatto che Cesara Buonamici spesso dia il proprio voto di immunità a Giuseppe Garibaldi. "Il copione non cambia: Giuseppe e Beatrice litigano", esordisce la conduttrice. Poi dà la parola all'opionista. "Non me ne importa niente della doccia (di Maddaloni, cui aveva fatto cenno l'inviata del programma, ndr). Più di tutto mi dispiace che Beatrice continui a dare retta a Giuseppe. Mi dispiace che Cesara ieri sera abbia salvato Giuseppe, dandogli l'immunità. Non riesco a crederci"."Siamo tutte vogliose - continua Bonaccorti - che questo uomo esca dalla Casa. Mi sto trattenendo..".

Poi è stata mandata in onda la sorpresa a Massimiliano Varrese: "Era più divertente quando Massimiliano era cattivo. Adesso che è buono..", commenta Bonaccorti. Poi la pubblicità: "Grazie Enrica, tesoro mio", dice Merlino. Poco dopo la puntata si conclude. Chissà se Cesara deciderà di replicare o se ne parlerà direttamente in puntata. Appuntamento, a questo punto, a lunedì prossimo, per la nuova diretta, in prima serata, su Canale 5.