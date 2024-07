GF, salta la partecipazione del famoso attore americano: chi è e perché

Il Grande Fratello è alla ricerca di nuovi concorrenti per la prossima edizione. Non si sa, al momento, chi potrebbe esserci. I casting, infatti, sono ancora in corso ed è prematuro fare nomi certi. Non mancano, però, le prime indiscrezioni e ipotesi. Tra queste una che riguarda un famoso attore internazionale, molto amato in Italia. Chi è?

L'indiscrezione sul noto attore

Stando a quanto riportato da Dagospia, Alfonso Signorini avrebbe provato a convincere Ron Moss a partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello. La prossima edizione, infatti, sarà ancora una volta un mix nip e vip. Il famoso Ridge di Beatiful era molto vicino, ma alla fine l'operazione sarebbe saltata per ragione di budget. Insomma: i conti non tornavano. Possibile che Moss chiedesse più di quello che il programma Mediaset era disposto a dare? Chissà.

I casting del Grande Fratello

Intanto continuano i casting del programma. Ha preso il via, infatti, la ricerca dei concorrenti per la prossima edizione. Le modalità per partecipare ai casting del reality di Canale 5, prodotto da Endemol Shine Italy, sono diverse. Ci si può autocandidare attraverso il sito ufficiale del programma, inserendo un breve video e seguendo le indicazioni presenti sul portale. Oppure potrebbe essere lo stesso GF a trovare papabili nomi. L'attività di scouting, infatti, non si ferma mai e va avanti sia in giro per l'Italia sia sui social (in parte curata anche da Giuseppe Garibaldi, ex concorrente della passata edizione). Non finisce qui. Lo stesso conduttore aveva lanciato un appello (particolare) sui social.

