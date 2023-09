Cesara Buonamici e la malattia: "Ho avuto un tumore al seno, salva grazie a un controllo"

(Nel video Cesara Buonamici a Verissimo)

Pronta a debuttare al Grande Fratello come opinionista, è inevitabile che i riflettori si accendano anche sulla vita privata di Cesara Buonamici, che fino a oggi ha custodito nel massimo riserbo la sua vita intima. Ma si sa: il ruolo nel reality show di Canale 5 accende una maggiore curiosità nel pubblico. E solo oggi la giornalista decide di raccontare la battaglia contro la malattia che ha combattuto qualche tempo fa. "È stato un tumore. Un tumore al seno", ha raccontato la giornalista nell'ultima intervista rilasciata alla collega Silvia Toffanin.

"Per fortuna è stato preso molto in tempo", ha proseguito ancora Cesara, che finora mai ne aveva parlato pubblicamente. E ancora: "Ho fatto l'intervento e le cure che dovevo fare. Ho trovato sulla mia strada persone straordinarie, a cominciare dal nostro Luciano Onder che mi ha subito indirizzato al Policlinico Gemelli (uno degli ospedali maggiori di Roma, ndr) da una professoressa incredibile che si chiama Daniela Terribile. Per fortuna è stato preso tutto in tempo, è andato tutto bene. E le cose adesso vanno bene".

Proprio durante la stessa intervista era presente Alfonso Signorini, che è stato il primo a volerla al suo fianco nell'avventura del Grande Fratello e che, per primo, ha combattuto conto il cancro. "La malattia ti cambia in modo totale, ma ti cambia sempre in meglio" le ha fatto eco Alfonso. E lei ha confermato, parlando del suo impegno: "Faccio del mio meglio per essere vicina alle iniziative di prevenzione, perché io mi sono salvata con la prevenzione. Mi sono salvata facendo controlli ravvicinati che danno risultati meravigliosi, ti cambiano la vita. Cerco di aiutare come posso anche l'equipe di questa professoressa che mi ha curato, che si spende tantissimo perché effettivamente è qualcosa che ti cambia tra la vita e la morte. È giusto farlo, soprattutto quando si è stati fortunati".