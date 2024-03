Grande Fratello, Cesara Buonamici confermata opinionista? Parla lei

Uno dei volti simbolo del TG5, per cui lavora fin dal lancio (era il 13 gennaio 1992), ora anche opinionista al Grande Fratello per la prima volta. Di chi si tratta? Di Cesara Buonamici, stimata giornalista e conduttrice, da quest'anno nella veste di opinionista del reality condotto da Signorini, su precisa richiesta da parte dell'azienda, volta a rendere meno trash un programma che, effettivamente, aveva perso la bussola. Ma il prossimo anno si ripeterà? Ecco cosa ha rivelato Buonamici stessa in una intervista rilasciata a Libero.

Cesara Buonamici tornerà al Grande Fratello?

"Se rifarò questa esperienza anche per la prossima edizione? In fondo è un gioco ma anche un esperimento sociale, specie se uno non l’ha mai fatto. Vedi i caratteri, i comportamenti, i pregi e i difetti dei partecipanti. Impari a guardare e a capire per poter intervenire", ha esordito. Poi Buonamici ha detto: "Se sono contenta che finisce? Tutto finisce. È stata un’esperienza lunga, ma è anche vero che era diventato un elemento presente nel ritmo della vita professionale. Ti abitui e vai avanti. Di sicuro mancherà qualcosa dopo la fine".

Su Alfonso Signorini ha affermato: "Come è cambiato il rapporto con Alfonso Signorini? È migliorato. Ci conoscevamo, ma collaborare assieme ha prodotto un affiatamento necessario in un programma del genere". Infine, parlando di un possibile ritorno, si è espressa così: "Tornare? Una scelta che spetta all’azienda. Io posso solo dire di essermi trovata bene". A voi piacerebbe ritrovarla in studio?

Quindi ha parlato di come hanno reagito i colleghi di Mediaset per la sua partecipazione in un reality, fatto alquanto insolito: "La nostra non è una categoria monolitica, con un unico parere diffuso. Favorevoli e scettici sono sempre presenti, comunque i colleghi di Mediaset mi sono stati vicini a cominciare dal direttore Mimun". Infine ha concluso parlando del pubblico del GF: "A me pare che quello del Gf sia un pubblico vario, per anagrafe, per presenza nella società, per cultura. È un gioco che fa concorrere esperienze umane diverse, e il suo pubblico credo che segua gli stessi criteri".