La vita privata di Cesara Buonamici: dall'età al marito Joshua Kalman, dai figli alla malattia

Cesara Buonamici è da decenni un volto di riferimento del TG5 (di cui è anche co-fondatrice). Giornalista tra le più apprezzare della nostra televisione, debutta l'11 settembre 2023 come commentatrice del "Grande Fratello", giunto alla sua ottava edizione. Un ruolo inedito per la giornalista, che ci permette di scoprire il suo percorso professionale e privato.

Età, origini, famiglia, studi

Cesara Buonamici nasce a Fiesole (provincia di Firenze) il 2 gennaio 1957 da Rosa ed Enrico, una famiglia di origini nobili del luogo. Il padre viene a mancare quando lei ha solo 20 anni. La giornalista e suo fratello minore Cesare hanno ereditato entrambi il nome del nonno, un uomo generoso, stimato e ben voluto dagli abitanti del posto. Durante gli studi universitari di farmacia - conseguirà poi la laurea - Cesara Buonamici si presenta - per curiosità più che per specifiche ambizioni - alle porte di un'emittente locale, Radio Libera Firenze, che aveva dato origine anche al canale televisivo Tele Libera Firenze. Qui comincia la sua fortunata carriera, che la vede condurre per la rete toscana sia il telegiornale, che quiz e talk show. In quel periodo inizia a scrivere i suoi primi articoli per il quotidiano "La città", appartenente a Mauro Ballini, già proprietario di Tele Libera Firenze.

Mediaset e il TG5

Quando l'emittente toscana viene inglobata da Rete 4, appartenente ad Arnoldo Mondadori Editore, la Buonamici entra in Fininvest, dove cura diverse rubriche e trasmissioni giornalistiche, come "Dentro la notizia", "Parlamento in" e "Canale 5 News". In questo periodo, nel 1987, diventata giornalista professionista. Dopo essere stata, nel 1991, tra le prime conduttrici di "Studio aperto", Cesara Buonamici è tra i fondatori, con una squadra che comprende Enrico Mentana, Lamberto Sposini, Cristina Parodi e Clemente Mimun, del TG5, che conduce fin dall'inizio, il 13 gennaio 1992, diventando fino al 2000 il volto di riferimento, insieme ad Emilio Carelli, dell'edizione delle 13.00 del telegiornale. Dopodiché inizia a condurre l'edizione delle 20.00.

La tv negli anni 2000 e il Grande Fratello

Il 13 giugno 2001, Cesara Buonamici conduce su Canale 5 il pilota del reality "Diario - Esperimento d'amore". Tre anni dopo viene premiata a Alghero con il riconoscimento per l'area del giornalismo durante la X edizione del Premio nazionale Alghero Donna dedicato alla letteratura e al giornalismo. Nel corso dell'estate del 2018, assume il ruolo di vice-direttrice del TG5. L'11 settembre del 2023 Cesara Buonamici fa il suo esordio come commentatrice dell'ottava edizione del "Grande Fratello", celebre reality show condotto da Alfonso Signorini. La giornalista ha dichiarato al quotidiano Corriere della Sera: "Non ho deciso io. L'azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l'azienda per un programma di successo...".

L'azienda agricola e le controversie

Cesara Buonamici dirige insieme al fratello Cesare un'impresa agricola situata nel territorio comunale di Fiesole - frazione Montebeni - che si occupa in particolar modo di olio. Quando l'azienda ha inaugurato una nuova costruzione, si sono scatenate alcune proteste dell'associazione Italia Nostra, che ha contestato l'impatto sull'ambiente circostante. Nel 2006 Cesara Buonamici è stata protagonista di una spiacevole controversia, quando l’ordine dei giornalisti del Lazio l’ha sospesa per sei mesi, in seguito alla diffusione delle intercettazioni telefoniche della procura di Potenza: il pubblico ministero Henry Woodcock aveva accertato infatti che aveva proposto l’imprenditore Ugo Bonazza al ministro dell’ambiente Matteoli per la risoluzione di una pratica ai Monopoli, concordando al telefono una somma di 10.000 euro (la giornalista ha poi dichiarato al magistrato di non averli mai ricevuti effettivamente).

Il problema all'occhio

Qualche anno fa i telespettatori di Canale 5 hanno a lungo notato un problema all’occhio destro di Cesara Buonamici. Praticamente immobile, questa condizione si è rivelata frutto di una nevralgia del trigemino. Si tratta di una patologia dolorosa che ha curato con un anestetico che le ha causato una paralisi temporanea della faccia: un'affezione neuropatica che può provocare dolori anche lancinanti. La giornalista ha successivamente smentito le voci di un occhio di vetro o di un intervento estetico - ipotesi circolata da più fonti - rassicurando in tal modo il pubblico che da anni la segue fedelmente.

La malattia: un tumore al seno

Proprio in questi giorni Cesara Buonamici ha confidato per la prima volta di aver avuto problemi di salute. Un tumore al seno che per fortuna è stato preso in tempo ma che ha segnato profondamente la sua vita, tanto da renderla protagonista in prima linea nelle campagne di prevenzione. "Per fortuna è stato preso molto in tempo", ha raccontato Cesara a Verissimo. "Ho fatto l'intervento e le cure che dovevo fare. Ho trovato sulla mia strada persone straordinarie, a cominciare dal nostro Luciano Onder che mi ha subito indirizzato al Policlinico Gemelli (uno degli ospedali maggiori di Roma, ndr) da una professoressa incredibile che si chiama Daniela Terribile. Per fortuna è stato preso tutto in tempo, è andato tutto bene. E le cose adesso vanno bene".

Marito e figli

Il 14 maggio del 2022 Cesara Buonamici sposa con rito civile, a Fiesole, Joshua Kalman, dopo 24 anni di relazione. La coppia ha preferito una cerimonia intima, con pochi cari amici, tra i quali il direttore del TG 5 Clemente Mimun, il principe Emanuele Filiberto di Savoia e l'allenatore Cesare Prandelli. La coppia non ha figli e, a tal proposito, la giornalista ha dichiarato a "Verissimo", talk di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, che hanno fatto dei tentativi per averli, ma che non essendo arrivati è giusto accettare con serenità ciò che la vita offre. Classe 1947, Joshua Kalman è un medico di origini israeliane; i genitori dell'uomo sono ebrei ungheresi, entrambi sopravvissuti all’Olocausto.

Instagram

Cesara Buonamici ha un profilo ufficiale di Instagram. Non molto attiva sui social, si può scorgere tra le foto l'annuncio inerente alla sua partecipazione, in veste di commentatrice, al Grande Fratello.