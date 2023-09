Alex Schwazer: età, moglie, figli, ex Carolina Kostner, cosa fa oggi, squalifica

Vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino, nel 2008 Alex Schwazer era sul tetto del mondo. In modo sorprendente e sconvolgente inizierà poco dopo un declino fatto di doping e squalifiche (ma nella seconda i risultati furono manipolati). Una vita di gloria e cadute, con una ex fidanzata famosa (Carolina Kostner) e una successiva vita familiare serena, in compagnia di moglie e figli. In attesa di vederlo, dall' 11 settembre su Canale 5, come concorrente dell'ottava edizione del "Grande Fratello", ripercorriamo la vita dell'atleta altotesino.

Età, origini, sport

Alex Schwazer nasce a Vipiteno (provincia di Bolzano) il 26 dicembre 1984 da Josef Schwitzer e Maria Luisa Brunner. In Trentino Alto-Adige, si affaccia al mondo dell'atletica leggera a 15 anni, partendo dalle gare di mezzofondo per poi spostarsi sulla marcia. Per un periodo pratica ciclismo - su strada e in mountain bike - ma torna poco dopo al mondo della marcia, gareggiando per il Centro Sportivo Carabinieri, la cui sede di atletica leggera si trova a Bologna.

Le gare e le Olimpiadi

Il suo primo exploit avviene nel 2005 quando, all'età di 21 anni, diventa campione italiano nella 50 km marcia. Quello stesso anno ottiene un lusinghiero risultato quando, nella stessa distanza, vince la medaglia di bronzo ai Mondiali di Atletica Leggera di Helsinki, facendo segnare il record nazionale con il tempo di 3 ore, 41 minuti, 54 secondi (primato che migliorerà poi ulteriormente). Nel 2007 partecipa ai Mondiali di Osaka di Atletica Leggera, con delle grandi aspettative: il risultato è un'altra medaglia di bronzo: un terzo posto che soddisfa soltanto parzialmente l'atleta azzurro. Nel 2008 partecipa alle Olimpiadi di Pechino, dove si classifica primo nella 50 km marcia, vincendo la medaglia d'oro e stabilendo il record delle olimpiadi con un tempo di 3h37'09.

Il doping e le squalifiche

L’atleta viene escluso dai Giochi olimpici del 2012 dopo essere risultato positivo all’eritropoietina, una sostanza dopante, in un controllo a sorpresa. Si dimette dal servizio nei Carabinieri e viene squalificato dal Tribunale Nazionale Antidoping per 3 anni e 6 mesi. In seguito, viene anche accusato di aver eluso il prelievo dei campioni biologici con l’aiuto della sua ex fidanzata, la pattinatrice Carolina Kostner, che viene a sua volta squalificata per 1 anno e 4 mesi. Schwazer patteggia una pena di 8 mesi e una multa di 6.000 euro davanti alla Procura di Bolzano. Nel 2018, due medici e una funzionaria della FIDAL vengono condannati per favoreggiamento al doping, ma nel 2019 vengono assolti in appello dalla Corte di Bolzano.

Dopo essere tornato in pista ad allenarsi, in vista delle Olimpiadi di Rio, nel 2016 Alex Schwazer viene nuovamente trovato positivo al testosterone in un campione di urine prelevato il 1º gennaio. L’atleta nega il doping e denuncia una manipolazione esterna. La IAAF lo sospende cautelativamente e il TAS lo squalifica per 8 anni, annullando anche i suoi risultati ottenuti nel 2016. Nel 2018, nuove analisi rilevano un’alta concentrazione di DNA nelle urine, che secondo la difesa sarebbe una prova della sua innocenza. Nel processo penale a Bolzano, la difesa dell'atleta sostiene che i campioni di urine positivi al testosterone siano stati alterati da qualcuno. Il perito del RIS conferma che i valori di DNA nelle urine sono anomali e non fisiologici. La WADA contesta le analisi del perito e difende la validità dei test antidoping. Nel 2021, il Gip di Bolzano archivia il procedimento penale per non aver commesso il fatto, riconoscendo che Schwazer è stato vittima di una manipolazione. La WADA critica le motivazioni dell’archiviazione. Schwazer chiede al tribunale svizzero di sospendere la squalifica per partecipare alle Olimpiadi, ma viene respinto.

Cosa fa oggi, la tv e il Grande Fratello

Dato che non può partecipare alle gare e può, teoricamente, tornare in pista soltanto per le Olimpiadi di Parigi 2024, nel novembre 2016 Alex Schwazer intraprende la carriera di allenatore. Nel 2021 racconta la sua verità nel libro "Dopo il traguardo", storia di trionfi, cadute e speranze. Nel 2022 Schwazer partecipa, in coppia con il medico sportivo Bruno Fabbri, alla nona edizione di "Pechino Express". I due vengono eliminati presto, alla seconda puntata. Nell'agosto del 2023 Alex Schwazer viene annunciato come primo concorrente dell'ottava edizione del "Grande Fratello", in partenza l'11 settembre.

L'ex Carolina Kostner

Nel 2007 Alex Schwazer inizia a frequentare Carolina Kostner, campionessa del pattinaggio artistico. Nella sua autobiografia l'atleta parla di una conoscenza tra due solitudini. I due sono stati più volte fotografati insieme in eventi pubblici, ma la love story è stata pesantemente influenzata dai problemi di doping di Schwazer. Quest'ultimo ha poi ammesso che durante in periodi in cui faceva uso di sostanze dopanti, in più di un'occasione, di aver mentito alla Kostner; e quest'ultima, a sua volta, aveva protetto il fidanzato. Una storia amaramente terminata nel 2012.

Vita privata, moglie, figli

Nel 2016 Alex Schwazer comincia a frequentare Kathrin Freund, una donna lontana dal mondo dello sport (a Vipiteno, gestisce insieme alla sorella uno studio di estetista). Nel 2017 i due diventano genitori di Ida e nel settembre del 2019 convolano a nozze; nel 2020 nasce poi Noah, il secondogenito. Alex e Kathrin vivono a Calice (Trentino Alto-Adige), molto lontani dai riflettori e dal gossip.