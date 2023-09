Chi è Beatrice Luzzi del Grande Fratello: età, marito, figli, Vivere, Instagram

In molti l'hanno conosciuta con la soap opera "Vivere", dove interpretava il personaggio di Eva Bonelli. Ma Beatrice Luzzi ha un vasto curriculum, che va dal cinema al teatro, dalla conduzione alla scrittura. In occasione della sua partecipazione come concorrente dell'ottava edizione del "Grande Fratello", conosciamola meglio.

Età, origini e studi

Beatrice Luzzi nasce a Roma il 14 novembre 1970. Durante gli studi - al Liceo Terenzio Mamiani della capitale - comincia ad appassionarsi alla recitazione e segue dei corsi in teatro. Si iscrive dunque all'Università La Sapienza, dovee consegue la laurea, con lode, in Scienze politiche. Molto dedita allo studio, si trasferisce per due anni a Bruxelles in Erasmus e comincia a lavorare nella Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari della Commissione Europea.

Lavoro e carriera: Vivere, Un Posto al Sole

Nel frattempo, però, resta molto vivo l'interesse per la recitazione: dopo la laurea si stabilisce in Italia e lavora per Radiorai, fino a quando, da Roma, si reca a Milano per un'audizione che riesce brillantemente a superare: ottiene così il ruolo di Eva Bonelli nella soap opera di Canale 5 “Vivere”, un lavoro che la tiene impegnata dal 1999 al 2001. Successivamente partecipa a diverse serie (o miniserie) televisive, talvolta apparendo anche in piccoli ruoli. Tra le esperienze da ricordare, menzioniamo: "Il maresciallo Rocca 4 - Episodio: Veleni" (2003); "Don Matteo 4 - Episodio: Merce preziosa" (2004); "Sospetti 3" (2005); "Giorni da Leone 2" (2006); "Provaci ancora prof 3" (2008); "Tutti per Bruno" (2009); "I Cesaroni" (2011); "Rex 5" (2013); "L'allieva" (2015); "Un posto al sole" (2017).

Nel 2002 Beatrice Luzzi ha una particina nel film "Travolti dal destino": diretto da Guy Ritchie e interpretato da Madonna e Adriano Giannini, è il discusso remake del film cult "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto" del 1974, diretto Lina Wertmüller. La Luzzi ha inoltre ripreso negli anni 2000 l'attività teatrale, a lei già cara nel corso degli anni '80. Tra gli spettacoli a cui ha preso parte troviamo "La Bisbetica Domata" (2002); "Squali" (2007); "Poliziotta per amore"(2008-2010); "Le Donne erediteranno la Terra", uno spettacolo di Aldo Cazzullo per il quale l'attrice cura anche la regia. Nel corso della sua ricca carriera Beatrice Luzzi si è cimentata anche come conduttrice ("Linea verde"), autrice e consulente di comunicazione, realizzando campagne ed eventi istituzionali.

La vita privata: figli e marito

Beatrice Luzzi è una donna particolarmente riservata. Sappiamo che ha due figli, ma non sono state rese noti ulteriori dettagli inerenti alla sua vita privata: ignota, dunque l'identità di suo marito (o compagno). Sul suo sito ufficiale, nella sezione "Un riassunto di me" l'attrice rivela di aver subito molestie sessuali. Nello specifico, si legge: "Cominciai a lavorare in Rai, appena ventenne, in Radiorai. Lì subii pesanti molestie sessuali che stupidamente non condivisi con la famiglia. Per liberarmi di questo capostruttura che si diceva innamorato pazzo di me (pazzo sicuramente lo era) andai a rifugiarmi d’inverno nella mia casa in Sardegna ma lì un giorno me lo vidi apparire alla porta finestra. Non dimenticherò mai la paura che provai. Questo pazzo aveva assunto un investigatore privato spacciandosi per mio padre e mi aveva rintracciata. Fu un momento terribile. Naturalmente a quel punto, chiamai la polizia, ne informai i mei e ce ne liberammo; ma senza denunce o simili… col senno di poi invece".

Il profilo Instagram

Beatrice Luzzi ha un profilo Instagram, che condivide però con i soli followers: il suo account è infatti privato e, per seguirlo, dovreste inviarle una richiesta di amicizia.

A partire dall' 11 settembre 2023 vediamo Beatrice Luzzi vestire i panni di concorrente dell'ottava edizione del "Grande Fratello VIP", reality show condotto da Alfonso Signorini. Una bella sfida, per l'attrice, che si mette in gioco con la volontà di divertirsi in un'avventura per lei inedita.