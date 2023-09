Chi è Ciro Petrone del Grande Fratello: età, origini, film, fidanzata, Instagram

Vita pubblica e privata di Ciro Petrone, tra i concorrenti del "Grande Fratello 2023". L'esperienza di "Gomorra" e i film per il grande schermo, le fiction e i reality show, la fidanzata e il profilo Instagram, l'età e le curiosità: leggiamo tutto ciò che c'è da sapere su di lui.

Età, origini, primo lavoro

Ciro Petrone nasce a Napoli l'11 ottobre del 1987. Fin da piccolo lavoro nella sua città natale, zona Pignasecca, nel negozio di famiglia, come fruttivendolo. La sua vita subisce un'inaspettata svolta quando gli viene chiesto il permesso di potergli scattare alcune foto, utili per un casting di un film in preparazione.

Gomorra

Il film in questione è "Gomorra" di Matteo Garrone, per il quale Petrone viene poi scelto. Il ruolo è quello di Ciro, detto "Pisellino", un giovane che insieme al suo amico Marco tenta di fare strada nel mondo della criminalità. Tratto dal libro di Roberto Saviano, il film ottiene un grande successo internazionale e vince una grande quantità di premio (dal Gran Prix al Festival di Cannes a sette David di Donatello) ed è oggi considerato uno dei film italiani più importanti degli anni 2000.

Il cinema e la televisione

Nel 2009 Ciro Petrone partecipa alla quarta e ultima edizione del reality show "La fattoria", dove si classifica al quinto posto. Oltre a prendere parte a "Temptation Island VIP", nel 2019, l'attore appare - in ruololi più o meno piccoli in altre pellicole. Citiamo, tra le altre", "Reality" (2012) e "Pinocchio" (2019) dello stesso Garrone; "Love Is All You Need" (2012) di Susanne Bier; "Song 'e Napule" (2014) e "Ammore e malavita" (2018) dei fratelli Manetti.

Da segnalare anche una serie di lavori televisivi: "Il caso Enzo Tortora - Dove eravamo rimasti?" (miniserie, 2012); "L'oro di Scampia" (film, 2014); "Il clan dei camorristi" (serie, 2013) "L'ispettore Coliandro" (2016, episodio 5x05); "La vita promessa" (2020, due episodi).

Nel 2017 lo vediamo nelle vesti di opinionista di "Pomeriggio Cinque", talk quotidiano con Barbara D'Urso.

Grande Fratello

Dal settembre del 2023 Ciro Petrone è tra i concorrenti della nuova edizione del reality show di Canale 5 "Grande Fratello", condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Entra in competizione nel corso della seconda puntata del programma, trasmessa giovedì 14. Nel corso della stessa serata si aggiungono alla gara: la cantante Fiordaliso, Valentina Modini, Arnold Cardaropoli, Heidi Baci e Claudio Roma.

Fidanzata e Temptation Island

A partire dal 2011 Ciro Petrone fa coppia fissa con Federica Russo, una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo. Nel 2019 i due decidono di partecipare al reality show "Temptation Island Vip", in onda su Canale 5. La scelta scaturisce dopo che Federica scopre che Ciro chatta con altre ragazze da circa otto mesi. Il loro percorso non si rivela però particolarmente lungo: dopo soli due giorni Petrone le chiede un confronto perché non riesce a stare lontano da lei. La Russo rifiuta la proposta e il giorno successivo Ciro la raggiunge al villaggio delle fidanzate, superando la sicurezza e infrangendo le regole. Abbracciando Federica, dichiara: “Non ce la facevo più senza di te”. La coppia viene eliminata dal programma e prosegue la loro storia d'amore. Nella clip di presentazione del "Grande Fratello" Ciro Petrone fa intendere che la coppia vive al momento un periodo fatto di alti e bassi. Per il momento i due non pensano ancora al matrimonio, che resta però un'ipotesi viva per il futuro.

Il lavoro da procuratore

Oltre a portare avanti la sua carriera nel mondo dello spettacolo, in anni recenti Petrone decide di dedicarsi a quella di procuratore di calciatori, lavorando a stretto contatto con l’avvocato e agente Francesco De Marco, alla ricerca di giovani e talentuosi calciatori. In un articolo del 2021 di Virgilio Sport leggiamo: "Petrone è il referente di De Marco per la Campania. Il più recente trasferimento – come si legge sempre su gianlucadimarzio.com – è quello di Antonio Natalucci (difensore) alla Cavese. Ma i giocatori che segue in prima persona sono anche Marco Castagna (ex Parma ed Entella, ora all’Afragolese, giocava con Zaniolo), Mario Chianese (attaccante ex giovanili Napoli, ora all’Aversa) e Domenico Russo, centrocampista a disposizione di Aronica nel Savoia".

Instagram

Ciro Petrone ha un profilo ufficiale di Instagram seguito, ad oggi, da circa 72.300 follower. Nei suoi scatti vediamo spesso l'attore in compagnia della sua fidanzata Federica. Molto spazio è dedicato anche ai suoi viaggi (con predilezione per il mare) e gli impegni professionali.