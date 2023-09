Chi è Fiordaliso del Grande Fratello: età, vero nome, canzoni, ex marito, figli

Tra i concorrenti "Vip" dell'edizione 2023 del "Grande Fratello", Fiordaliso è stata innanzitutto una delle voci femminili più celebri del panorama musicale italiano degli anni '80; per poi riaffermarsi anni dopo in tv, anche grazie alle partecipazioni ad alcuni reality show. Ripercorriamo la sua carriera attraversando anche la sfera personale.

Età, origini, vero nome

Fiordaliso, nome d'arte di Marina Fiordaliso, nasce a Piacenza il 19 febbraio 1956, prima figlia - di sei - di Auro Fiordaliso e Carla Pozzi. In giovanissima età comincia a mostrare predisposizione per il mondo della musica e segue lezioni sia di canto che di pianoforte: si iscrive al conservatorio Giuseppe Nicolini della sua città natale. Le sue prime esibizioni avvengono quando ha 13 anni in un'orchestra ribattezzata "L'allegra compagnia", dove, tra gli altri, suo padre suona la batteria e lei canta. Negli anni '70 fa parte dell'orchestra spettacolo Bagutti, con la quale incide anche dei brani.

Il successo: da Castrocaro a Sanremo

La prima importante esperienza musicale di Fiordaliso è datata 1981 e la vede partecipare al prestigioso Festival di Castrocaro, dove presenta una canzone dal titolo "Scappa via", con la quale si classifica al primo posto, pari merito con Zucchero. In questa occasione viene scoperta da Depsa (nome d'arte di Salvatore De Pasquale), paroliere e produttore che le favorisce un contratto discografico. Come vincitrice del Festival, accede nel 1982 a Sanremo nella sezione nuove proposte, dove presenta "Una sporca poesia" che, pur non arrivando alla finalissima, diventa il suo primo successo.

Nel 1983 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo, dove con la canzone "Oramai" si classifica al sesto posto e ottiene il premio della critica nella sezione nuove proposte. Poco dopo Gianni Morandi la sceglie come supporter per il suo nuovo tour. Terminata la collaborazione con Depsa, con Luigi Albertelli (paroliere) e Enzo Malepasso (compositore) pubblica il suo primo album in studio: "Fiordaliso". Nel 1984 la cantante partecipa nuovamente al Festival di Sanremo, con "Non voglio mica la luna", il brano più fortunato della sua carriera, con il quale si classifica al 5º posto nella categoria "Campioni" e ottiene lusinghieri successi di pubblico anche al di là dei confini nazionali. Quello stesso anno la cantante pubblica altre canzoni, come "Li-be-llu-la/Terzinato" e "È bello dire anche ti amo". L'anno successivo partecipa per la quarta volta consecutiva al Festival di Sanremo, con "Il mio angelo", un brano sentito e autobiografico ma che non riesce a replicare il successo dell'anno precedente. Segue poi a stretto giro la pubblicazione di un nuovo album, "A ciascuno la sua donna" e partecipa a "Un disco per l'estate" con la canzone "Sola no, io non ci sto".

Dagli anni '80 ai '90

Nel 1986 Fiordaliso porta al Festival di Sanremo il brano "Fatti miei", con il quale riceve però favori al di sotto delle aspettative; lo stesso anno duetta con Pupo a "Premiatissima '86" con la canzone "La vita è molto di più": i due si classificano al terzo posto. Nel 1987 pubblica il suo terzo album in studio, intitolato semplicemente "Fiordaliso", e con il singolo estratto, "Il canto dell'estate" partecipa a "Un disco per l'estate". Nel 1988 lascia la Durium, firma un contratto con la EMI e partecipa a Sanremo, con un duetto con Claudio Cabrini, con il brano "Per noi", scritto da Toto Cutugno.

Nel 1990 partecipa al programma televisivo "Europa Europa”. con Milva e Mia Martini e pubblica l’album "La vita si balla". Nel 1991 torna al Festival di Sanremo, con il brano "Il mare più grande che c'è (I love you man)", contenuto poi nell’album "Il portico di Dio". Nel 1992 prende parte sia a “Un disco per l’estate” che al Festivalbar. Negli anni ’90 Fiordaliso si defila dal mondo discografico, ma è da menzionare la partecipazione, nel ruolo di protagonista, alla versione italiana del musical di Willy Russel "Blood Brothers - Fratelli di Sangue".

Gli anni 2000: Fiordaliso e la tv

Nel 2002 Fiordaliso torna in gara al Festival di Sanremo con il brano "Accidenti a te". Tra le altre canzoni da segnalare di quel periodo ricordiamo “Pescatore”, in coppia con Pierangelo Bertoli, e “Estate ‘83”. Nel 2004 l’artista partecipa come concorrente di “Music Farm”. Lo stesso anno è tra i conduttori, insieme a Giancarlo Magalli e Mara Carfagna, di “Piazza Grande”, su Rai 2. Nel 2006 torna al musical teatrale con la versione italiana di “Menopause - The Musical”, mentre nel 2008 è tra i concorrenti del reality di Italia 1 “La talpa”.

Nel 2013 partecipa come concorrente al programma di Rai 1 "Tale e Quale Show", presentato da Carlo Conti. Un’esperienza che gradisce tanto al punto da ritornare anche l’anno successivo. Nel 2016 la vediamo invece come concorrente del reality show “L’isola dei famosi”, giunto all’undicesima edizione e condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, dove viene eliminata dopo 20 giorni. Nel 2020 è tra le attrici dello spettacolo teatrale "Sul lago dorato". Nel 2022 prende parte, da concorrente, nei panni della "gallina", allo show televisivo "Il cantante mascherato".

A partire dal settembre del 2023 partecipa, come concorrente alla nuova edizione del reality “Grande Fratello”, condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5.

La vita privata di Fiordaliso: dai figli all'ex marito

Fiordaliso rimane incinta a soli 15 anni: il suo primogenito, Sebastiano Bianchi, nasce nel 1972. Spedita dal padre in un istituto per ragazze madri, cresce suo figlio da sola, aiutata dai genitori. Nel 1983 inizia un sodalizio artistico e sentimentale con il compositore e paroliere Enzo Malepasso. Terminata la relazione, successivamente nasce, nel 1989, il suo secondo figlio, Paolo Alberto Tonoli, detto “Paolino”. Il matrimonio con il padre di suo figlio, Paolo Tonoli, si rivela però fallimentare: l’artista in seguito racconta di aver subito più volte violenze dal marito, dal quale poi divorzia. Nel 2011 Fiordaliso diventa nonna di Rebecca Luna, figlia di Sebastiano. Al settimanale Chi, nel 2016, Fiordaliso dichiara di aver chiuso con gli uomini: “Sono single, non mi interessa. Non ho più libidine, istinto, voglia di fare l’amore. Ho trovato la pace dei sensi e sto da Dio”. Nel corso del 2023 Marina Fiordaliso è ricoverata due volte in ospedale a causa di una peritonite, un problema che spinge i medici ad operarla: per fortuna l'artista è poi guarita.

Instagram

Fiordaliso ha un profilo ufficiale Instagram dove condivide con i suoi follower sia foto inerenti alla sua professione (si va dalla musica alla televisione) che scatti di vita quotidiana.