La vita privata di Giampiero Mughini: dalla moglie alla malattia al Grande Fratello

Giampiero Mughini è un nuovo concorrente del Grande Fratello, a partire da lunedì 16 ottobre. Se tutti conoscono la sua attività professionale, meno spettatori sanno chi è nel privato. Scopriamo qualcosa in più sul giornalista politicamente impegnato diventato poi opinionista sportivo (e non solo): dall’età agli studi, da Lotta Continua a Giuliano Ferrara, dalla moglie alla Juventus. Fino alla decisione di entrare nella Casa più spiata d'Italia.

Età, origini, famiglia, impegno politico

Giampiero Mughini nasce a Catania il 16 aprile 1941. Nella sua città d'origine, nel 1963, fonda e dirige la rivista Giovane Critica. Conseguita la maturità classica, si laurea presso La Sapienza di Roma in Lingue e letterature moderne con una tesi in Letteratura francese. Particolarmente attivo nelle manifestazioni studentesche decise di trasferirsi definitivamente a Roma diventando così uno dei fondatori del periodico Il manifesto che però lascerà dopo poco per iniziare a collaborare per il quotidiano Paese Sera. Dopo un periodo come direttore del giornale ufficiale del movimento Lotta Continua, negli anni '80 inizia a distaccarsi dagli ambienti di estrema sinistra nei quali aveva da sempre militato e proprio per l'occasione scrive il pamphlet "Compagni addio".

Giampiero Mughini, da giornalista a opinionista sportivo

Dalla seconda metà degli anni '80 Mughini collabora per L'Europeo e poi inizia a scrivere per Panorama. Fruttuosa anche la collaborazione con Il Foglio di Giuliano Ferrara. Il pubblico televisivo inizia a conoscerlo quando inizia, nel 1987, a essere ospite fisso del programma "Ieri, Goggi e domani"; ma, soprattutto, quando a partire dagli anni '90 diventa un ospite ricorrente del "Maurizio Costanzo Show". Una presenza, quella televisiva, che diventa ancor più costante quando comincia a partecipare come ospite a tante trasmissioni sportive: la prima esperienza fu nel 1998 a Controcampo. I suoi interventi sono spesso sagaci e brillanti, ma anche molto polemici e coloriti e per questo crea spettacolo. Il suo grande amore, la Juventus, è spesso al centro delle sue invettive contro le altre squadre.

Giampiero Mughini al Grande Fratello

Giampiero Mughini entra all'interno della Casa del Grande Fratello a partire dalla puntata del 16 ottobre, ovvero in ritardo rispetto agli altri concorrenti. Un ritardo dovuto a problemi di salute che il giornalista ha dovuto risolvere prima di fare il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia.

Vita privata, moglie, figli, malattia

Giampiero Mughini è sposato dal 1980 con la costumista Michela Pandolfi. La coppia non ha figli ed è molto riservata. Sappiamo comunque che vivono a Roma insieme al loro cane Bibi. Mughini ha raccontato di essersi sottoposto nel 2006 a un intervento a causa di un tumore alla prostata. Non ha un profilo Instagram.