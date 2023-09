Chi è Giselda Torresan del Grande Fratello: età, fidanzato, lavoro, Instagram

Chi è Giselda Torresan? Il "Grande Fratello" è in partenza lunedì 11 settembre 2023, alle 21.30 su Canale 5. Tra le novità di questa edizione c'è grande attesa per la partecipazione in gara dei cosiddetti Nip, ovvero persone comuni che affiancano i personaggi famosi. E, tra i primi "non famosi" ad essere annunciati, c'è proprio Giselda, influencer appassionata di trekking e natura. Conosciamola meglio.

Età, origini, lavoro

Giselda Torresan nasce ad Asolo (provincia di Treviso) il 18 giugno 1990. Dopo aver frequentato il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Treviso consegue la laurea in Scienze Ambientali all’Università degli Studi di Padova. Terminati gli studi, comincia un lavoro da operaia in una fabbrica di componenti elettronici. Nel 2019 decide di dare una svolta alla sua vita: lascia il lavoro e dedica la sua vita alla montagna e alla fotografia. La donna si occupa dunque di una malga, dove vive, situata sul Monte Grappa appartenente alla sua famiglia da quattro generazioni: si tratta dell’insieme di terreni, pascoli, animali ed edifici per produrre latte e formaggi. In particolar modo si dedica agli animali e alla manutenzione della struttura.

Nel corso della sue giornate Giselda Torresan fa trekking in solitaria lungo i sentieri del Monte Grappa e dei monti limitrofi: in tali circostanze scatta delle fotografie a se stessa, che posta in modo regolare sul suo profilo ufficiale di Instagram. Giselda è infatti una influencer molto sui generis: ha un account seguito da oltre 135.000 follower - destinati presto a salire - che apprezzano il suo stile di vita semplice e autentico. Il suo scopo è quello di far conoscere il Monte Grappa alla maggior parte delle persone, tramandando la storia del luogo e la sua biodiversità. La Torresan è molto appassionata anche di cucina, con un occhio di riguardo a quella tradizionale, capace di esaltare i prodotti tipici della zona: e dunque i formaggi, i salumi, la polenta e i funghi.

A partire dall'11 settembre 2023, vediamo Giselda Torresan come concorrente del "Grande Fratello", dove partecipa come Nip (Not Important Person), ovvero personaggi non famosi o, quantomeno, non tra i più noti tra coloro che risiedono nella casa più spiata d'Italia. Il maggior motivo di interesse della sua partecipazione - almeno sulla carta - risiede proprio nel contrasto tra i luoghi che Giselda vive quotidianamente, all'insegna dell'aria aperta e della libertà, e una sede dove le giornate sono circoscritte a spazi stretti, telecamere puntate addosso e milioni di spettatori che seguono le sue mosse. Una vera sfida, dunque, per una donna che si mette in gioco con entusiasmo, con la volontà di insegnare qualcosa al prossimo e ricevere altrettanto.

La vita privata: è fidanzata?

Dovendoci limitare a Instagram e alle dichiarazioni ufficiali - dove dichiara di non poter escludere la possibilità di innamorarsi nella casa del Grande Fratello - Giselda Torresan è al momento single.

Il profilo Instagram