Chi è Grecia Colmenares del Grande Fratello: dall'età alle telenovelas, dal figlio al marito

Tra gli anni '80 e i '90 Grecia Colmenares fu la regina delle telenovelas: partendo dal Sud America, riuscì a farsi spazio sui televisori di tutto il mondo. Dopo un periodo di silenzio e l'esperienza a l' "Isola dei Famosi 2019", a partire da lunedì 11 settembre 2023 è tra le concorrenti dell'ottava edizione del "Grande Fratello". Dalla carriera artistica alla vita privata: conosciamola meglio.

Età, origini, vero nome, primi lavori

Grecia Dolores Colmenares Mieussens nasce il 7 dicembre 1962 nella città venezuelana di Valencia, da una madre di origine francese, Grecia Mieussens, e un padre venezuelano, Lisandro Ernesto Colmenares. Durante gli studi, in giovanissima età si manifesta la sua vocazione da attrice: a soli 9 anni convince la madre a portarla a Radio Caracas Televisión (RCTV) per partecipare a un casting, grazie al quale ottiene il suo primo ruolo, nella telenovela "Angélica". Un debutto che fa subito colpo sui produttori, che la vogliono per altre telenovele, prodotte tra il 1976 e il 1977: "Carolina", "Iliana", "Zoraida", "Tormento". L'attrice non ha mai dimenticato i suoi primi passi: fondamentali sono stati per lei gli studi con il regista e drammaturgo Miguel Torrence, che chiama da sempre "il mio maestro".

I primi ruoli importanti

Dopo aver seguito ulteriori studi, presso Amalia Pérez Díaz, un'istituzione nazionale, nel 1978 Grecia Colmenares ottiene il suo primo ruolo importante nella miniserie Drama de amor en el Bloque 6", sorta di versione moderna di "Romeo e Giulietta". Nel 1981 è protagonista, insieme a Carlos Olivier, della telenovela "Rosalinda", un lavoro che vede accrescere la sua fama. Dopo aver preso parte, nel 1985, ad un altro lavoro televisivo di successo, "Azucena" con Javier Vidal, tra il 1984 e il 1985, recita da protagonista nella telenovela della rete RCTV "Topazio", insieme a Víctor Cámara. Un lavoro, quest'ultimo, che riesce a farsi spazio non soltanto in tutto il Sud America e negli Stati Uniti, ma anche nel panorama televisivo europero: in Italia la telenovela viene trasmessa da Rete 4.

Il successo

Al culmine del successo, il produttore e imprenditore peruviano José Enrique Crousillat le propone di realizzare una telenovela in Argentina, "María de nadie" (in italiano semplicemente "Maria"), grazie alla quale conquista il pubblico argentino primo, poi quello statunitense ed europeo: l'Italia e la Spagna, in particolar modo, sono nazioni che le riservano attenzioni e calore. In quel periodo il Sindaco della città di Miami (Usa) le consegna le chiavi della città e istituisce in Florida il "Giorno di Grecia Colmenares" (da festeggiare il 1° di ottobre). Nel 1987 è protagonista della telenovela "Grecia", una trasposizione moderna di "Cenerentola". Nel 1988 recita in "Ti chiedo perdono" (titolo originale: "Pasiones") e nel 1989 è la volta di "Ribelle (in originale "Rebelde"), girata tra Los Angeles e Buenos Aires.

Grecia Colmenares partecipa, dal 1991, a diverse co-produzioni tra Argentina e Italia, tra cui "Manuela", dove recita in due ruoli diversi: Manuela e Isabel, due sorelle con caratteri opposti. Questo lavoro ottiene molto successo in diversi paesi europei, come Francia, Germania e Russia, e vince il Telegatto, nel 1992, come miglior telenovela dell'anno. Altre co-produzioni a cui prende parte sono "Primo amore", "I due volti dell’amore", una telenovela in costume dove interpreta ancora una volta due sorelle, e "Chiquititas". La sua ultima telenovela ha come titolo "Vidas Prestadas", una co-produzione tra Perù e Venezuela, uscita in patria nel 2000 e inedita in Italia.

Dopo le telenovelas, fino al Grande Fratello

Dopo un periodo di pausa, tra il 2009 e il 2010 Grecia Colmenares partecipa ad alcuni programmi messicani ma torna in più di un'occasione in Italia. Nel 2019 partecipa alla quattordicesima edizione de "L'isola dei famosi", reality condotto da Alessia Marcuzzi: un'esperienza non molto lunga, dato che viene eliminata dopo soli 18 giorni. A partire dall'11 settembre 2023 rivediamo Grecia Colmenares su Canale 5 come concorrente dell'ottava edizione del "Grande Fratello VIP", condotto ancora una volta da Alfonso Signorini.

Vita privata: ex marito, compagno, figlio

Grecia Colmenares si è sposata due volte: la prima nel 1978, quando ha soltanto 17 anni, con l’attore venezuelano Henry Zakka, da cui divorzia nel 1984, e la seconda nel 1986 con l’imprenditore Marcelo Pelegri, con cui ha, nel 1992, Gianfranco, il suo unico figlio. Questo matrimonio termina nel 2005. Nel 2017 intraprende una relazione con l’attore spagnolo Chando Erik Luna, che vive in Svizzera e, classe 1988, è molto più giovane di lei.

Nel corso della sua vita Grecia Colmenares ha avuto due incidenti che hanno messo a rischio la sua vita: uno mentre guidava senza patente per una telenovela, e l’altro quando è quasi caduta in un burrone al Sestriere. L'attrice si occupa anche di attività sociali e si è espressa contro il presidente venezuelano Hugo Chavez.

Instagram

Grecia Colmenares ha un profilo ufficiale di Instagram, dove è molto attiva. Nel corso degli ultimi mesi ha postato foto e video riguardanti la vittoria dell'Argentina ai Mondiali di calcio, a Silvio Berlusconi, alla ginnastica (a cui dedica molto del suo tempo libero), alla sua fede cristiana.