Chi è Heidi Baci del Grande Fratello: età, lavoro, fidanzato, Instagram

La seconda puntata stagionale del "Grande Fratello" ha visto tra le new entry Heidi Baci, componente della categoria “Nip” (non famosi), che convive quest'anno con quella dei "Vip" (le celebrità). Cosa sappiamo di questa ragazza? Dalle origini al lavoro, dalla sfera sentimentale ai social network: leggiamo qualcosa in più su di lei.

Età, origini, studi, lavoro

Heidi Baci nasce il 19 agosto 1997 a Vasto (provincia di Chieti), ma ha trascorso la sua vita a Pescara. Di origini albanesi, la ragazza ha ricordato l'esperienza dei genitori, approdati in Italia con pochi mezzi, ma in grado di farsi strada con impegno e sacrifici: il padre è oggi un imprenditore edile.

Heidi ha conseguito la laurea in biotecnologie nel 2019 e lavora come commerciante e imprenditrice nel settore nautico.

Heidi è fidanzata?

La Baci ha precedentemente preso parte, in un piccolo ruolo, al docu-film “Uno di noi”, dedicato alla vita di Silvio Berlusconi. Nel 2018 ha inoltre partecipato alle selezioni di Miss Italia.

Heidi Baci si è dichiarata single, anche se alcune indiscrezioni che circolano in rete smentirebbero questa tesi: il temo ci dirà la verità in proposito?

Grande Fratello

Durante la seconda puntata del "Grande Fratello 2023", trasmessa da Canale 5 venerdì 15 settembre, Heidi Baci è entrata da concorrente "Nip" (non famosa) nella casa del “Grande Fratello”. Nel corso della stessa serata si sono aggiunti, ai concorrenti presentati nel corso del primo appuntamento, anche altri inquilini: Arnold Cardaropoli, la cantante Fiordaliso, Valentina Modini, l'attore Ciro Petrone e Claudio Roma.

Instagram

Heidi Baci ha un profilo ufficiale di Instagram, che conta al momento poco più di 8.000 followers. Le foto pubblicate mettono in risalto la sua bellezza e i suoi viaggi in giro per il mondo.