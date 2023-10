Chi è Jill Cooper del Grande Fratello: età, figli, marito, lavoro, Instagram

New entry per il Grande Fratello 2023-2024, l'edizione "rinnovata" che vede Alfonso Signorini alla conduzione come sempre, ma con Cesara Buonamici opinionista, per la prima volta. Sarà una prima volta anche per Jill Cooper, pronta a varcare la porta rossa. Dal 16 ottobre sarà dunque una delle nuove concorrenti del Grande Fratello, ma cosa sappiamo di lei? La vita privata, il lavoro, i social: tutto quello che c'è da sapere.

Età, studi e origini

Jill Cooper nasce a Wichita (Stati Uniti) il 21 agosto 1968 ma vive in Italia, a Roma, fin dalla giovinezza. È stata allieva della Tisch School of Arts presso la New York University e poi ha studiato al Circle in the Square. A 22 anni si è laureata presso l'American University of Rome.

Vita privata: figli e marito

È mamma di Veronica, figlia avuta da un primo matrimonio. Nel 2007 si è invece sposata con Alessadnro Carbone.

Il lavoro

Ha lavorato come personal trainer per diversi personaggi noti, tra cui Paola Barale, Maria De Filippi, Alessia Marcuzzi, Pamela Prati, Paola Perego e Wendy Windham. Insieme al marito ha avviato un’attività imprenditoriale nella moda, creando un marchio d’abbigliamento sportivo. Inoltre è autrice di diversi libri dedicati alla salute e al mondo del fitness. La sua vita lavorativa è stata ricca di impegni. Infatti, ha anche lavorato come valletta in Rai e in Mediaset. Non solo. È stata insegnante di fitness per le prime due edizioni di Amici (quando ancora si chiamava Saranno Famosi). Probabilmente vi ricorderete di lei anche per le sue partecipazioni, sempre nel ruolo di personal trainer, in trasmissioni come Detto fatto o Unomattina Week-end. Ha inoltre curato una collana di DVD tematici per Donna Moderna. Non è nuova al Grande Fratello, nel senso che è stata la personal trainer dei concorrenti in diverse edizioni. Infine ha partecipato, nel 2017, a Pechino Express, in coppia con Antonella Elia (erano "le Caporali").

Il profilo Instagram

Jill Cooper è attiva su Instagram con un profilo che, ad oggi 16 ottobre, conta 236.000 follower. Qui ama pubblicare i post con al centro sempre (o quasi) lo sport e la salute.