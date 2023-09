Chi è Lorenzo Remotti del Grande Fratello: età, moglie, figli, lavoro, Instagram

L'edizione 2023 del "Grande Fratello" è partita lunedì 11 settembre. Tra i "Nip" (personaggi non famosi) che popolano la casa troviamo Lorenzo Remotti. Calzolaio nel negozio di sua moglie Mariella, ha un figlio ed entra nella casa del reality di Canale 5 con l'obiettivo di portarsi a casa il montepremi. Conosciamolo meglio.

Età, origini, lavoro

Lorenzo Remotti nasce 37 anni fa a Novi Ligure (provincia di Alessandria). Da anni svolge il mestiere di calzolaio; e più precisamente lavora nella bottega della moglie Mariella. Nel parlare della suo lavoro ha fatto notare che in principio non tutti vedevano di buon occhio l'attività - superficialmente additata da molti come troppo umile - ma se inizialmente il proprio grembiule era indossato con un pizzico di vergogna, Lorenzo ne ha poi compreso bene la nobiltà: parliamo, è bene sottolinearlo, di uno dei mestieri più antichi del mondo, di inestimabile utilità.

Grande Fratello

A partire da lunedì 11 settembre 2023, Lorenzo Remotti è tra i concorrenti della nuova edizione del "Grande Fratello", che, ancora una volta condotta da Alfonso Signorini, mescola quest'anno personalità celebri (Vip) e persone non famose (ribattezzate Nip). Oltre a Remotti, nel corso della prima puntata del reality di Canale 5 sono entrati nella casa: Rosy Chin, Grecia Colmenares, Marco Fortunati, Giuseppe Garibaldi, Samira Lui, Beatrice Luzzi, Paolo Masella, Vittorio Menozzi, Anita Olivieri, Letizia Petris, Lorenzo Remotti, Alex Schwazer, Giselda Torresan e Massimiliano Varrese. Remotti ha esplicitamente detto che il suo obiettivo è vincere questa edizione di "Gf" e di portare a casa il montepremi.

Vita privata, moglie, figlio

La moglie di Lorenzo Remotti si chiama Mariella: è proprietaria del negozio in cui lui lavora, nonchè madre di suo figlio Dante, nato nel 2022. Lorenzo ha comunicato agli autori del "Grande Fratello" che durante la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia il negozio resterà chiuso. Non senza un pizzico di amarezza ha aggiunto: "Non ho trovato nessuno che volesse imparare il mio mestiere. È un lavoro che devi fare solo se lo ami tanto". Mariella è stata l'unica persona alla quale

Instagram e il messaggio ad Antonella Clerici

Sul suo profilo ufficiale di Instagram Lorenzo Remotti è solito postare foto riguardanti la sua professione e la vita in famiglia. Nel 2019 Lorenzo è stato protagonista di una simpatica vicenda social quando ha pubblicato un video con una dichiarazione di amore nei confronti di Antonella Clerici. Grazie ad amici, parenti e follower, il messaggio è giunto alla diretta interessata, che ha simpaticamente ringraziato "il calzolaio Remotti".