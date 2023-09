Chi è Marco Fortunati del Grande Fratello: età, fidanzata, lavoro, Instagram

L'11 settembre è partita su Canale 5 la nuova edizione del reality show "Grande Fratello" , che mescola quest'anno Vip e Nip (ovvero personaggi non famosi). A quest'ultima categoria appartiene Marco Fortunati: tassista e maestro di sci, si contraddistingue per un carattere estroverso ed entra nella casa del Gf con ambizioni di vittoria.

Età, origini, lavoro

Marco Fortunati nasce il 18 novembre 1991 a Bologna. I suoi genitori lo hanno descritto come "un vulcano, un terremoto, un concentrato di allegria": parole che rendono bene l'idea sul carattere dell'uomo, che nella vita di tutti i giorni fa il tassista, ma le sue attività professionali non si fermano qui: è infatti un insegnante di sci, nonché istruttore di kitesurf. Molto appassionato di sport, è dunque riuscito a fare della sua "esplosività" un lavoro.

Grande Fratello

Lunedì 11 settembre 2023, Marco Fortunati è entrato come concorrente nella casa del "Grande Fratello", longevo reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Marco entra in qualità di "Nip", sigla che identifica i personaggi non famosi, che quest'anno si mescolano ai Vip. Fortunati a parte, nel corso della prima puntata del programma sono entrati nella casa: Rosy Chin, Grecia Colmenares, Giuseppe Garibaldi, Samira Lui, Beatrice Luzzi, Paolo Masella, Vittorio Menozzi, Anita Olivieri, Letizia Petris, Lorenzo Remotti, Alex Schwazer, Giselda Torresan e Massimiliano Varrese. Prima di varcare la soglia della casa più spiata d'Italia, Marco Fortunati ha specificato che il suo obiettivo è la vittoria, mettendo così in risalto la sua ambizione.

Vita privata e compagna

Marco Fortunati fa coppia fissa con la 28enne Francesca Monteleone, insegnante d' inglese e di spagnolo. I due sono fidanzati dal 2018 e sono molti i momenti condivisi che pubblicano sui social. Marco, comunque, non nega di avere un debole per le donne e, in tal senso, ammette che come maestro di sci le avanche non gli mancano.

Instagram

Marco Fortunati ha un profilo ufficiale di Instagram dove pubblica diversi scatti che lo vedono in compagnia della sua compagna Francesca. Ampio spazio è riservato anche alla sua attività sciistica e alla sua cagnolina Luna.